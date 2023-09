Ruhephasen missachtet: Personal erhebt schwere Vorwürfe gegen LGA

Regelmäßige Nicht-Einhaltung von gesetzlichen Ruhephasen, Überschreiten der Höchstarbeitszeitgrenzen und die Verletzung der Fürsorgepflicht durch die Missachtung des Arbeitsrechts: Die Vorwürfe, die zahlreiche Mitarbeiter aus den psychiatrischen Abteilungen der beiden Landeskrankenhäuser Neunkirchen und Hollabrunn gegen die Leitung der NÖ-Landesgesundheitsagentur (LGA) erheben, wiegen schwer.

Wie die „Presse“ am Mittwochabend berichtete, sollen sich auch einige Ärzte dabei eine goldene Nase verdient haben: Die Rede ist von rund 3000 Euro netto pro Dienst.

Angestellte LGA-Psychiater halfen auf Honorarbasis im LK Hollabrunn aus

Konkret sollen mehrere bei der LGA angestellte Psychiater, die im Landesklinikum Neunkirchen arbeiten, zusätzlich regelmäßig in der Psychiatrie des Landesklinikums Hollabrunn Dienste als freiberufliche Mitarbeiter auf Honorarbasis absolviert haben. Grund dafür sei der massive Personalmangel in Hollabrunn. Daher greife die LGA auf eigene Fachärzte aus Neunkirchen zurück, die alle auch Ordinationen betreiben, und bietet ihnen Dienste in Hollabrunn an. Dabei sollen die vorgeschriebenen Höchstarbeits- und Ruhezeiten in großem Stil missachtet werden, schreibt die „Presse“.

Ärzte sollen demnach nach einem 25-stündigen Dienst in dem einen Krankenhaus im anderen direkt im Anschluss einen weiteren 25-Stunden-Dienst absolviert haben - diesmal aber auf Honorarbasis. Dabei hätten sie laut Arbeitszeitgesetz mindestens 22 Stunden pausieren müssen, um sich auszuruhen. Passiert das nicht, liegt eine Verletzung der Fürsorgepflicht durch den Arbeitgeber - die LGA - vor.

Wenn die Ärzte den ersten Dienst im Angestelltenverhältnis absolvieren, den zweiten aber auf Honorarbasis, werde versucht, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz auszuhebeln, lautet der Vorwurf. Nach dem Motto: Die Ruhezeiten wären nur dann einzuhalten, wenn beide Dienste im Angestelltenverhältnis gemacht werden. Wie die „Presse“ schreibt, liegt der Verdacht nahe, dass es sich nicht um Ausnahmen handelt, sondern um eine gängige Praxis bei der LGA NÖ.

„Keine Manipulation von Dienstplänen“

Die Landesgesundheitsagentur reagierte auf die Vorwürfe gegenüber der „Presse“ zuerst schriftlich: „Wir möchten festhalten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Bemühungen um ein angenehmes Arbeitsumfeld stehen. Vorwürfe, wonach in unseren Kliniken systematische Arbeitszeitüberschreitungen oder Dienstplanmanipulationen an der Tagesordnung wären, können wir deshalb nicht nachvollziehen“, heißt es von einem Sprecher.

Dass bei der LGA angestellte Ärzte auch auf Honorarbasis beschäftigt werden, könne „vorkommen“. Das sei eine Ausnahmeregelung, die immer auf freiwilliger Basis beruht. „Eine Manipulation von Dienstplänen können wir definitiv ausschließen. Über- bzw. Unterschreitungen der Arbeitszeit müssen ganz generell immer begründet sein“, heißt es aus der LGA. Etwa Reanimationen und Umstände, in denen ein Chirurg den OP-Tisch nicht verlassen oder ein Psychiater einen Patienten in einer Krisensituation nicht allein lassen kann. Gründe, die laut „Presse“ in den in Hollabrunn dokumentierten Fällen nicht zutreffen.

Landesgesundheitsagentur spricht von „Einzelfällen“

Eine wiederholte und systematische Verletzung der Fürsorgepflicht wegen Nichteinhaltung der Ruhephasen wies der Sprecher gegenüber der „Presse“ zurück. Falls es dazu gekommen sein sollte, könne es sich dabei nur um Einzelfälle handeln – denn mit Absicht lasse die LGA nicht zu, dass ein Facharzt wiederholt zwei 25-Stunden-Dienste hintereinander macht, ohne die vorgesehenen Ruhezeiten einzuhalten. Das widerspreche den Bemühungen nach einem angenehmen Arbeitsumfeld.

Dass „extern zugekaufte Leistungen“ von niedergelassenen Ärzten erbracht werden, die auch bei der LGA angestellt sind, sehe der Sprecher unproblematisch. Die Abrechnung der Honorare erfolgte immer über die jeweilige Ordination der Ärzte und habe nichts mit ihrem Angestelltenverhältnis zu tun.

Mit der Beantragung einer Nebenbeschäftigung versichere der Dienstnehmer zudem, dass er für die Arbeitszeiteinhaltung selbst verantwortlich sei: „In einem Dokument erklärt der Mitarbeiter, dass die Nebenbeschäftigung nicht gegen das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz, Niederösterreichs Krankenanstaltengesetz, sonstige relevante Gesetzesmaterien, das Dienstrecht und weitere geltende Bestimmungen verstößt.“

Die Landesgesundheitsagentur will die Vorwürfe nun genau überprüfen und die Dienstpläne der vergangenen Monate kontrollieren.