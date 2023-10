Pro & Kontra Braucht es strengere Regeln für Listenhundehalterinnen- und halter?

Ein Vorfall in Oberösterreich sorgte für eine bundesweite Debatte über die Haltung von sogenannten Listenhunden. Foto: Unsplash, Lucian

N achdem am Montag eine Joggerin von einem American Staffordshire tödlich verletzt wurde, entfachten in den letzten Tagen wieder Diskussionen rund um die sogenannten Listenhunde. In Niederösterreich müssen die Halterinnen und Halter von Hunden mit Gefährdungspotential neben dem allgemeinen Sachkundenachweis einen erweiterten Nachweis im Ausmaß von zehn Stunden absolvieren. Darüber hinaus müssen Listenhunde in der Öffentlichkeit angeleint sein und Maulkorb tragen. Sollen die Regeln für Besitzerinnen und Besitzer noch weiter verschärft werden?

PRO: Kurt Kotrschal, Biologe und Verhaltensforscher Kurt Kotrschal ist der Meinung, dass es nicht vernünftig ist, "Listenhunde" privat zu halten. Foto: Foto Brandstätter Im Moment leben etwa zwei Millionen Menschen in Österreich mit 750.000 Hunden, Tendenz steigend. Dennoch passieren immer weniger schwere Unfälle. Aufgrund der erheblichen gesellschaftlich-sozialen Vorteile der Hundehaltung sollte man sie generell fördern. Dennoch gibt es - sehr selten aber doch - immer noch Todesfälle durch Hunde. Solche Vorfälle sind nie völlig auszuschließen. In den letzten Jahrzehnten passierten schwere Vorfälle, vor allem mit Hunden wie Staffordshires oder Rottweiler ("Listenhunde"), die nette Familienhunde sein mögen, aber letztlich darauf gezüchtet wurden, zuzubeißen und kaum wieder loszulassen - weswegen sie auch sehr schwere Verletzungen verursachen können. Anstatt wieder einmal aus gegebenem Anlass in Polit-Aktionismus zu verfallen und die Haltung aller Hunde strenger zu regulieren, sollte man daher Nägel mit Köpfen machen, also die Haltung von "Listenhunden" sicherer gestalten. Eigentlich gibt es keinen vernünftigen Grund, solche Hunde überhaupt privat zu halten. Kontra: Claudia Haider-Kasztler, Hundetrainerin aus Niederösterreich Hundetrainerin Claudia Haider-Kasztler meint, dass Halterinnen und Halter von "Listenhunden" bereits strengeren Regeln folgen müssen und diese nicht noch weiter verschärft werden sollten. Foto: Claudia Haider-Kasztler Meines Erachtens braucht es keine strengere Regulierung, da sogenannte Listenhunde sehr wohl per Gesetz in der Öffentlichkeit mit Maulkorb und Leine geführt werden müssen. Wie wir auch wissen und in Studien bereits bewiesen wurde, ist die rassespezifische Gefährlichkeit von Hunden weder wissenschaftlich erwiesen noch durch Bissstatistiken belegt. Leider liegt das Problem immer am anderen Ende der Leine. Durch die 2010 eingeführte erweiterte Sachkunde für Listenhundehalterinnen und -halter, haben sie ja sowieso schon mehr Auflagen zu erfüllen und müssen seit Juni 2023 auch noch zusätzlich die allgemeine Sachkunde, die für alle neuen Hundehalter eingeführt wurde, erbringen. Meiner Meinung nach liegt das Problem an der Erziehung bzw. am Training der Hunde. Ich bin für eine Abschaffung des Schutzhundesports bei Familienhunden. Dieses Training soll der Polizei und dem Militär überlassen werden.