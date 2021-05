PRO: Reinhard Knittel, Leiter des Bischöflichen Diözesangerichtes

Reinhard Knittel Diözese St. Pölten

Ein Streit um des Kaisers Bart, wenn man für Kreuze im Gerichtssaal plädiert? In Österreichs Gerichtssälen sind Kreuze Mangelware (einmal abgesehen von der nur selten verwendeten Schwurgarnitur, Kreuz und zwei Kerzen). Warum also ein klares Pro für das Kreuz? Weil für das Contra eine Tendenz der Verdrängung des Religiösen aus der Öffentlichkeit Pate steht, unvereinbar mit dem evangeliumsgemäßen „Hinausgehen“ der Jünger Jesu in alle Welt.

Muss ein religionsneutraler Staat Kreuze abhängen? Nein, ein stummes Zeichen wie das Kreuz kann jemanden ärgern, setzt aber niemanden unter Druck. Ein Kreuz im Gerichtssaal? Staatliche Gesetze gelten nie voraussetzungslos und absolut. In dunklen Zeiten haben wir die Folgen dieses Irrtums erlebt. Die Verantwortung der Rechtsprechung vor einer höheren Gerechtigkeit schützt uns vor Staatsallmacht und gibt Hoffnung über die staatliche Rechtsprechung hinaus. Zeichen der Erinnerung dafür ist das Kreuz.

KONTRA: Helmut Brandstätter, Abgeordneter zum Nationalrat, NEOS

Helmut Brandstätter Parlamentsdirektion

Vor 40 Jahren ging ich als Rechtspraktikant am Gericht das erste Mal mit meinem Richter zu einer Verhandlung. Die Stimmung strahlte die Macht des Staates aus, repräsentiert durch den Richter im Talar und einprägsame Formeln. Recht gesprochen wird „im Namen der Republik.“ Ein Gerichtsurteil ist ein staatlicher Akt und ist von jeder Person zu akzeptieren. Dazu passt kein religiöses Symbol, auch keine Schwurformel.

Das Kreuz wird im Gericht ohnehin nur verwendet, wenn jemand einen Eid ablegt, was höchstens im Zivilprozess vorkommt. Dafür gibt es die Schwurgarnitur, ein Kreuz mit zwei Kerzen am Richtertisch. Aber selbst als Christ möchte ich vor dem Staat nicht auf ein religiöses Symbol schwören, so wie ich bei der Angelobung im Nationalrat mein Bekenntnis zur Verfassung mit einem schlichten „Ich gelobe“ bekräftigte. Die klare Trennung von Religion und Staat soll gewährleisten, dass wir die Religion anderer respektieren. Der Staat kann und soll uns dazu zwingen, sein Gewaltmonopol zu akzeptieren, aber nicht einen Glauben.