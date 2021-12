Ist die Impfpflicht als letzter Ausweg gerechtfertigt?

Pro: Norbert Nowotny, Univ.-Prof. für Virologie an der Vetmeduni Wien aus Tulln

Norbert Nowotny privat

Bis auf wenige, immunologisch begründete Ausnahmen schützt die Coronavirus-Impfung gegen einen schweren Krankheitsverlauf und verhindert damit eine Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivstationen. Infiziert sich ein Geimpfter, so scheidet er - wenn überhaupt - deutlich weniger Viren für einen wesentlich kürzeren Zeitraum aus als ein Ungeimpfter. Eine Impfung reduziert somit die Viruszirkulation in der Bevölkerung.

Die Bundesregierung hat seit über einem Jahr versucht, die Bevölkerung von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen. Leider ist die Durchimpfungsrate trotzdem noch zu niedrig, um eine Überlastung des Gesundheitssystems mittel- und langfristig zu verhindern. Zudem sind jene, die sich nicht impfen lassen können, auf eine hohe Durchimpfungsrate der restlichen Bevölkerung angewiesen. Eine Impfpflicht ist deswegen gerechtfertigt.

Kontra: Martin Sprenger, Arzt und Gesundheitswissenschaftler in Graz

Martin Sprenger C. Jungwirth

Eine allgemeine Impfpflicht braucht klare Ziele. Wenn das Ziel der Infektionsschutz ist, dann braucht es valide Daten, in welchem Ausmaß und wie lange die Impfung die Übertragung reduziert. Die WHO geht aktuell von minus 40 Prozent aus.

Wenn das Ziel der Systemschutz ist, dann braucht es hohe Impfquoten in den Risikogruppen. Eine Impfpflicht ist dazu deutlich weniger geeignet als proaktive Zugänge über Vertrauensärzte und -personen. Bei jeder Intervention müssen auch die unerwünschten Nebenwirkungen beachtet werden. Der Vertrauensverlust in Behörden und Regierung, aber auch in andere Impfungen, die Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt, den Arbeitsmarkt, etc. kann den Nutzen einer Impfpflicht rasch ins Gegenteil verkehren.

Bleibt zum Schluss die Frage, ob eine Impfpflicht am Ende des Winters generell eine schlaue Entscheidung ist.

Pro: Christoph Reiner, Präsident der NÖ Ärztekammer

Christoph Reiner, Präsident der NÖ Ärztekammer Raimo Rudi Rumpler

Die NÖ Ärztekammer hat sich bereits vor Wochen für eine generelle Impfpflicht ausgesprochen. Insbesondere im Pflege- und Gesundheitsbereich, bei Pädagogen sowie der Polizei würde ich mir die Impfpflicht sofort wünschen. Aufgrund von Vorlaufzeiten wird sie jedoch zeitgleich mit der allgemeinen Pflicht im Februar kommen. Sollte der erste Totimpfstoff in Österreich in Kürze zugelassen werden, würde dies sicherlich einige Menschen zum Impfen bringen, die derzeit noch zögern. Letzte Woche hatten mehr als sechs Millionen Menschen in Österreich ein gültiges Impfzertifikat, die Zahl müssen wir noch deutlich steigern.

Die Impfpflicht ist unbedingt notwendig und längst fällig, weil der Schutz vor einer Infektion nachlässt. Wir haben am Beispiel Israels gesehen, wie man eine Welle durch eine rasche Auffrischungsimpfung zurückdrängen kann. Wir müssen jedenfalls verhindern, dass wichtige Operationen in den Spitälern aufgeschoben werden, nur weil ungeimpfte Menschen schwer an COVID-19 erkranken und Spitalsbetten blockieren.