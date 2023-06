Sind Festivals eine Belastung für die Umwelt?

Pro: Jakob Schelker, Experte für Wasserqualitätsforschung und bis 2020 Leiter einer Forschungsgruppe an der Universität Wien

Jakob Schelker sieht bei Festivals vor allem eine Verschmutzung der umliegenden Gewässer. Foto: privat

Unsere Arbeiten zur Wasserqualität der Traisen während des Frequency Festivals wie auch die Ergebnisse von Kolleginnen und Kollegen haben eindeutig gezeigt, dass große kulturelle Events entlang von Gewässern einen signifikanten Eintrag unterschiedlicher Substanzen bewirken. Die Liste reicht von Pflegeprodukten, Hygieneartikeln und Medikamenten bis zu Essen, Getränken, menschlichen Ausscheidungen und Müll. Dadurch entsteht vorübergehend eine deutliche Belastung des Gewässers.

In Europa arbeitet man seit Langem aktiv an der Verbesserung der Wasserqualität, z.B. durch den Bau von Kläranlagen oder dem Schutz von Augebieten. In vielen großen Flüssen wie dem Rhein und der Donau ist das Schwimmen in den letzten 20 bis 30 Jahren überhaupt erst wieder möglich geworden. Der in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie verankerte Grundsatz, dass 'eine systematische Verbesserung und keine weitere Verschlechterung des Zustands aller Gewässer' erfolgten soll, verpflichtet Veranstalterinnen und Veranstalter und Besucherinnen und Besucher gleichermaßen.

Es gilt also das Prinzip der Verursacherinnen- und Verursacher-Verantwortung, oder salopp ausgedrückt: „Verlassen Sie diesen Fluss bitte so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen“ - sonst muss woanders gefeiert werden!

Kontra: Felix Mayr-Melnhof, Co-Gründer & Veranstalter vom Paradies Garten Festival

Co-Gründer und Veranstalter Felix Mayr-Melnhof mit seiner Co-Gründerin Elise Accarain. Foto: privat

In ganz Europa können wir sehen, wie viele große und kleine Festivals Schritte in Richtung einer umweltfreundlicheren Branche unternehmen. Durch die bewusste Planung und die Setzung der richtigen Maßnahmen können Festivals durchaus nachhaltig und umweltschonend organisiert werden.

Mit Hilfe eines effektiven Abfallmanagements, dem Einsatz erneuerbarer Energien und dem Angebot umweltfreundlicher Verpflegungsoptionen können Festivals den ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduzieren. So streben nachhaltig organisierte Festivals in erster Linie eine Null-Kohlenstoff-Bilanz an. Durch die professionell durchgeführten Berechnungen des CO2-Abdruckes und die darauffolgende Analyse mitsamt Setzung von Handlungsschwerpunkten können so die Emissionen nachweislich Jahr für Jahr reduziert werden.

Darüber hinaus haben umweltfreundlich organisierte Festivals das einzigartige Potenzial, einen Wandel im Lebensstil in Richtung Nachhaltigkeit zu bewirken, indem sie eine inspirierende Umgebung schaffen, die eine nachhaltige Lebens- und Denkweise bei ihren Besucherinnen und Besucher fördern. Somit können Festivals nicht nur nachhaltig aufgebaut, sondern auch Teil der Lösung für ein Umdenken im Kampf gegen den Klimawandel sein.