Pro & Kontra Soll es Regeln geben, wie man sich in der Schule anziehen darf?

V or einiger Zeit forderte die Wiener FPÖ ein Jogginghosenverbot an Schulen. Zuletzt wurde die Diskussion rund um die Frage, welche Kleidung in der Schule angemessen ist, aufgrund einer Kleiderordnung an einem Stockerauer Gymnasium neu entfacht. Diese legte beispielsweise fest, dass Shirts den Bauchnabel und Brustansatz von Mädchen verdecken sollen. Vielen Eltern, Kindern aber auch Lehrerinnen und Lehrern ging das zu weit.