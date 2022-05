Pro & Kontra Soll man die Drohne mit in den Urlaub nehmen?

Symbolbild Foto: Jacob Lund, Shutterstock.com

Ä rgernis oder persönliche Entscheidung, Risiko oder unvergleichliche Momentaufnahmen? Was spricht dafür und was dagegen, die Drohne mit in den Urlaub zu nehmen? Wie denkt ihr darüber? Stimmt ab!

Robert Smely, Geschäftsführer Sky Elements Robert Smely Foto: Sky Elements Drohnen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch im Urlaub ist die „fliegende Kamera" schon fixer Begleiter. So lassen sich atemberaubende und einzigartige Aufnahmen per Bild oder Video einfangen, die mit einer herkömmlichen Kamera kaum machbar sind. Neben der guten Bildqualität und den vielen Möglichkeiten trumpft die Drohne mit ihrem kompakten Design auf. Urlaubsdrohnen haben wenig Gewicht und sind leicht im Rucksack verstaubar. Mit einer modernen Software kombiniert ist eine einfache Bedienung und ein sicherer Flug möglich. Zu beachten ist: Weltweit gibt es sehr unterschiedliche Drohnengesetze. Das heißt, es gilt sich vorab über die spezifischen Gesetze zu informieren. Empfehlenswert ist zudem eine Haftpflichtversicherung sowie der „kleine Drohnenpilotenschein". Beachten Sie die Bestimmungen, steht Ihrem persönlichen Luftfoto-Abenteuer nichts im Weg. Sebastian Obrecht, Pressesprecher ARBÖ Sebastian Obrecht Foto: ARBÖ/C. Hofer Drohnen mit integrierter Kamera werden immer öfter eingesetzt. Durch den hohen Luftstand ergeben sich einzigartige Fotomotive, die den Urlaub unvergesslich machen.

Jedoch müssen bei der Benutzung der Drohne die örtlichen Gesetze und möglichen Flugverbotszonen beachtet werden. Zwar ist die Drohnennnutzung in der EU mittlerweile einheitlich geregelt, dennoch können Staaten aufgrund militärischer oder aeronautischer Gründe Flugverbotszonen erlassen. Wer als Urlauber nicht gut über die örtliche Gesetzeslage informiert ist, sollte daher auf jeden Fall auf die Nutzung einer Fotodrohne verzichten. Dazu kommt noch, dass sich andere Urlauber durch das Motorengeräusch bzw. durch die möglicherweise nicht abgesprochenen Fotoaufnahmen gestört fühlen könnten. Es gibt also zahlreiche Gründe, warum es beim Einsatz der Drohne zu Problemen kommen kann, weshalb der ARBÖ von der Nutzung in fremden Urlaubsländern abrät.