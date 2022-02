Sollen „Problemwölfe“ zum Abschuss freigegeben werden?

Daniel Heindl, Landwirtschaftskammer NÖ

Daniel Heindl Foto: Philipp Monihart

Der Wolf hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem Problemtier entwickelt und gefährdet den heimischen Lebens- und Wirtschaftsraum. Die Sicherheit von Mensch und Tier muss Vorrang haben. Dafür braucht es ein aktives Wolfsmanagement. Nur so lassen sich die von Wölfen verursachten Probleme eindämmen. Schon jetzt hat sich die Anwesenheit von Wölfen auf unsere Weidehaltung und Almwirtschaft nachteilig ausgewirkt.

Damit geht mehr Biodiversität verloren, als durch diese Tierart jemals gewonnen werden kann. Besonders dort, wo Herdenschutz nicht durchführbar ist, ist eine Regulierung der Wölfe notwendig. Die Empfehlungen zum Wolfsmanagement geben hier bei Problemtieren eine klare Handlungsempfehlung bis hin zur Entnahme. Dieses Wolfsmanagement wurde unter anderem auch von Naturschutzgruppen mitbeschlossen.

Andrea Specht, Obfrau NÖ-Tierschutzverband

Andrea Specht Foto: privat

Der Begriff „Problemwolf“ beinhaltet bereits viele Fragen und öffnet in weiterer Folge Tür und Tor für willkürliche Abschüsse. Wir müssen uns also fragen, was ein Problemwolf ist? Keinesfalls wohl ein Wolf, der ungesicherte Weidetiere angreift. Hier liegt auch das Hauptproblem in der Weidewirtschaft. Wir sind daran gewöhnt, Weidetiere relativ ungesichert zu halten. Wo Herdenschutzhunde, Elektrozäune und Hirten fehlen, haben Beutegreifer leichtes Spiel.

Vergessen wird in der Diskussion meist, wie viele „sich selbst überlassene“ Weidetiere etwa auf Almen jährlich durch Krankheit oder Abstürze verenden. Diese Zahl steht in keiner Relation zu den Wolfsrissen. Wir müssen uns wohl viel eher die Grundsatzfrage stellen: „Wollen wir Biodiversität oder nicht?“ Wenn wir diese Frage bejahen, müssen wir auch Konsequenzen ziehen und uns auf den Rückkehrer Wolf einstellen.