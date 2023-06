Sollen wir für das Klima auf das Fliegen verzichten?

Pro: Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000

Johannes Wahlmüller ist Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000. Foto: GLOBAL 2000 Stephan Wyckoff

War das Fliegen einmal etwas Besonderes, gehört es heute für viele ohne nachzudenken dazu, obwohl es die klimaschädlichste Art zu reisen ist. Häufig wird nach dem Urlaub als erstes über die anstrengende Anreise, Verspätungen oder lange Schlangen bei der Gepäckkontrolle geschimpft. Andere fühlen sich geschröpft, weil der Flug inklusive aller Nebengebühren dann doch nicht so günstig war, wie in der Werbung versprochen.

Dabei könnte man einen Schritt zurück machen: Was möchte man eigentlich vom Urlaub? Erholung, Badespaß, Zeit mit seinen Lieben oder ein kulturelles Erlebnis? Dann könnte die nächste Frage sein, ob sich das nicht auch umweltfreundlich gestalten lässt?

So viel Schönes liegt so nah und selbst weiter entfernte Ziele lassen sich häufig per Bahn und Bus erreichen. Mit Radreisen oder Wanderurlauben erfreut sich sanfter Tourismus zunehmender Beliebtheit. Vermutlich täte vielen von uns ein Urlaub weg vom hektischen „immer schneller, immer weiter“ wirklich gut. Einen Versuch wäre es schon diesen Sommer allemal wert.

Kontra: Peter Kleemann, Unternehmenssprecher der Flughafen Wien AG

Peter Kleemann ist Unternehmenssprecher des Flughafens Wien-Schwechat. Foto: Flughafen Wien

Wir müssen für das Klima absolut nicht auf das Fliegen verzichten. Denn die Luftfahrt ist nach wie vor ein sehr geringer Verursacher von CO2-Emissionen: Im Rekordjahr 2019, noch vor der Corona-Pandemie, wurden nur 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen vom Flugverkehr verursacht, in Europa waren es überhaupt nur 0,52 Prozent. Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis, der Flugverkehr daher ein unverzichtbarer Teil der menschlichen Zivilisation.

Die Luftfahrt hat sich als einziger Wirtschaftszweig freiwillig zu strengen Klimazielen verpflichtet: Im Rahmen des internationalen CORSIA-Abkommens darf die Luftfahrt seit 2020 nur mehr CO2-neutral wachsen. Der Flughafen Wien hat das bereits geschafft: Seit Jänner 2023 führt der Airport seinen Betrieb CO2-neutral. Der größte Klimaschutz-Fortschritt wird aber mit alternativen Treibstoffen im Flugverkehr erzielt werden, die ab 2025 dem herkömmlichen Kerosin beigemischt werden müssen. Damit wird die Luftfahrt mittelfristig der erste Verkehrsträger sein, der komplett CO2-neutral agiert.

Und wer Austrian Airlines fliegt, kann seinen CO2-Fußabdruck selbst reduzieren, in dem er bei der Ticketbuchung alternative Treibstoffe beimischen lässt. Wer also mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, braucht wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben.