Zählt Halloween bereits zu den Bräuchen in NÖ?

PRO: Kerstin Aigner von der Eventagentur mado

Wir veranstalten schon seit über 20 Jahren Halloweenpartys, früher auf der Burg Plankenstein und jetzt in der Bauhalle in Mank. Man merkt definitiv, dass dieser Trend immer stärker wird, dass wirklich acht von zehn Menschen kostümiert sind und Gruselfiguren darstellen. Es wird sehr gut angenommen.

Überhaupt junge Menschen lieben Halloween, so kommt es uns zumindest vor. Unsere Partys sind jedes Jahr ausverkauft bis auf die letzte Karte. Das spricht natürlich auch eindeutig für Halloween und wir selbst lieben es, uns zu verkleiden. Auch unser ganzes Personal ist immer verkleidet.

Halloween ist gerade bei den Partys nicht mehr wegzudenken — jeder geht am 31. Oktober fort und feiert das Leben, wenn man so will. Wir lieben Halloween und wir lieben es, diese ganzen Partys zu veranstalten.

Viele Pfarren veranstalten am Halloween-Abend die Nacht der 1.000 Lichter. Foto: Weingartner-Foto, Weingartner-Foto

Kontra: Reinhard Länger, Präsident der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten

Was oft übersehen wird: Halloween, übersetzt ‚Abend vor Allerheiligen‘, war ursprünglich das Brauchtum in Irland in der Nacht vor Allerheiligen. Irische Auswanderer haben das Brauchtum in die USA mitgenommen, von dort kam es mit vielen Veränderungen auch nach NÖ. Der ursprüngliche Konnex mit dem Hochfest Allerheiligen ist nicht mehr bewusst.

Auch wenn Verkleiden und Kürbislaternen inzwischen bei uns gepflegt werden, ist dies meiner Meinung nach nicht als regionales Brauchtum anzusehen. Dieser Umstand muss aber nicht gleich negativ bewertet werden: Ich persönlich finde es gut, wenn Kinder einmal die Möglichkeit erhalten, um Gaben zu bitten. Und die Erfüllung einer Bitte ist eine zutiefst christliche Haltung, Ausdruck der Wertschätzung.

Am Vorabend christlicher Hochfeste wie Allerheiligen wurde auch die Vigil gefeiert, eine Gebetswache zur Vorbereitung. Die moderne Art davon ist die Nacht der 1.000 Lichter, die ebenfalls am 31.10. in vielen Kirchen begangen wird.