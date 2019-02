Im Rahmen von Sicherheits- und Qualitätskontrollen sowie Austausches mit Kunden wurde festgestellt, dass dieses Produkt dem gewünschten Sicherheitsstandard nicht gerecht wird.

In sehr seltenen Fällen kann der Karabiner brechen und einen Sturz verursachen.

Die Firma Domyos bittet, das Produkt nicht weiter zu verwenden.



1. Gehe zu https://www.decathlon.at/rueckruf-domyos-training-strap.html

2. Wähle zwischen folgenden Optionen:

a. das Produkt selbst reparieren, indem du der Vorgehensweise aus dem Video folgst

b. Umtausch durch ein neues Produkt in deiner nächstgelegenen DECATHLON Filiale

c. Rückgabe in deiner nächstgelegenen DECATHLON Filiale und Erstattung des Kaufbetrags

3. Bitte fülle den Rückruf-Fragebogen auf der Webseite aus. Damit ermöglichst du uns die Rückverfolgbarkeit dieser Maßnahme zur Qualitätssicherung.



Der Kundendienst steht von Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer +43 720 883 156 für Fragen jeglicher Art zur Verfügung.

Originalrückruf: https://www.decathlon.at/produktrueckruf.html