800 Spitalspatienten erwartet

Vergangene Woche wurde ein Rekord von 17.000 Neuinfektionen in Österreich an einem Tag gemeldet. In NÖ liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 911 und damit unter dem Bundesschnitt von 1.196. Experten sind sich mittlerweile einig, dass Omikron zu milderen Verläufen führe. Dennoch stellen sich die NÖ-Spitäler auf viel Arbeit ein.

Prognosen zufolge sollen Anfang Februar zehn Mal so viele Menschen in Kliniken behandelt werden müssen wie heute. Während es aktuell 75 auf Normalstationen sind, sollen es schon bald 800 sein, sagen Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Bisheriger Höchststand waren 600 Hospitalisierte. Die gute Nachricht: Auf Intensivstationen könnte sich die Zahl von aktuell 33 Patienten zwar vervierfachen, mit einer Überlastung rechnet man aber nicht. Nicht dringende OPs müssen jedoch verschoben werden.

Besuche in Heimen und Spitälern eingeschränkt

Sorge vor der ansteckenden Variante herrscht auch in den 50 Landespflegezentren. Die Regeln sind deshalb seit Montag strenger. Während bisher jeder Bewohner eine Person pro Tag empfangen durfte, sind nun nur noch zwei Besucher von einer Person pro Woche erlaubt. Zudem bleibt die „2G plus“-Regel aufrecht und gilt nun auch in Spitälern. Dort dürfen Menschen, die länger als eine Woche aufgenommen sind, einen Besuch pro Woche erhalten.

Als Schutz in der Omikron-Welle betonen Pernkopf und Königsberger-Ludwig neuerlich die Booster-Impfung. Für 170.000 Niederösterreicher ist die in den nächsten Tagen nötig, damit der Grüne Pass nicht seine Gültigkeit verliert. Ab 1. Februar gilt der Zweitstich nur noch sechs Monate lang. Pernkopf und Königsberger-Ludwig fordern vom Bund, Booster-Erinnerungen an jene zu senden, deren Zertifikate ablaufen.