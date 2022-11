"Acute Community Nurses" gibt es künftig an zehn Stützpunkten

Werbung

Schon seit zwei Jahren sind in Bruck an der Leitha sechs Acute Community Nurses im Einsatz. Die Pflegekräfte mit Zusatzausbildung zum Notfallsanitäter werden von der Rettung zu Patienten gerufen, wenn akute pflegerische Tätigkeiten notwendig sind. Nun wird das Pilotprojekt auf weitere Standorte ausgeweitet, kündigte NÖGUS-Vorsitzender und Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) an. Damit sollen die Rettungsdienste, Spitalsambulanzen sowie Hausärztinnen und Hausärzte entlastet werden.

Typischer Einsatzfall einer Acute Community Nurse ist ein verstopfter Blasenkatheter, berichtete Notruf-NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka. Ruft ein Patient deswegen am Abend die Rettung, kann diese ihn in einer Welt ohne Acute Community Nurse nur auf die nächste urologische Ambulanz bringen. "In einer Welt mit Acute Community Nurse kann er zuhause versorgt werden", meint Chwojka.

"Wir fahren dann zum Patienten und machen uns ein Bild von der Lage. Oft ist eine Versorgung vor Ort möglich. Nur wenn das nicht geht, wird der Patient ins Krankenhaus gebracht", erzählt Sandro Sereinig, der in Bruck/Leitha als Acute Community Nurse im Einsatz ist.

Entstehen sollen ab 2023 zehn "Acute Community Nurse"-Stützpunkte an verschiedenen Orten in Niederösterreich. Wo genau, wird zurzeit verhandelt. Pro Standort werden fünf bis sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Diese müssen eine Ausbildung zur diplomierten Pflegekraft und zum Notfall-Sanitäter absolviert haben. Seit einigen Jahren gibt es dafür an der FH St. Pölten auch einen eigenen Lehrgang.

Projekt kostet 24 Millionen Euro

Investiert werden in das Projekt in den nächsten fünf Jahren 24 Millionen Euro. Die Kosten trägt zu 70 Prozent der NÖGUS. Die übrigen 30 Prozent übernehmen die Sozialversicherungsträger.