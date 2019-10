„Wären die Flammen noch ein Stück weitergegangen, hätte unser Hotel gebrannt.“ Alois Wiesböck ist schockiert. Als stellvertretender Turnier-Chef der Karate-WM reiste er nach Chile. Dass er von seinem Hotel-Fenster aus Proteste und Gewalt aus nächster Nähe beobachten müsse, hat der St. Pöltner nicht geahnt.

privat Alois Wiesböck sollte als Turnier-Chef die Karate-WM in Chile leiten. Das wurde ihm zu gefährlich.

In Santiago gehen die Menschen auf die Straße. Auslöser der Proteste war die Erhöhung der Öffi-Preise. Schnell entlud sich auch aufgestauter Ärger wegen extremer Unterschiede zwischen Arm und Reich. Wiesböck beobachtete tausende demonstrierende Menschen und das Militär, das versuchte, sie in Zaum zu halten.

„Panzer kamen zum Einsatz, es wurde scharf geschossen“, ist Wiesböck entsetzt, „wenn auch nur in die Luft.“ 19 Menschen sollen laut internationalen Medienberichten ums Leben gekommen sein. Die Protestierenden plünderten Märkte, brachen Autos auf, wüteten auf den Straßen. Selbst das Hotel, in dem Wiesböck wohnte, blieb nicht verschont: „In der Anlage gab es eine Bank, die wurde in Flammen gesetzt“, schildert er.

Dem Niederösterreicher wurde das zu gefährlich: „Die WM gibt es jedes Jahr. Leben hat man nur eins“, ist er froh, trotz vieler Flug-Ausfälle ein Ticket zurück in die Heimat bekommen zu haben. Drei Niederösterreicher waren weiter im Geschehen: Funda und Isra Celo standen wie geplant betreut von Trainerin Marianne Kellner bei der WM auf der Matte.