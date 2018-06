Er war wegen schweren, gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch, begangen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, angeklagt. Der Mann war demnach von 2010 bis 2014 an Bankomat-Sprengungen beteiligt gewesen.

Zum Prozessauftakt im März hatte der in Deutschland Vorbestrafte die Taten bestritten und sich nicht schuldig bekannt. Er sei seit 2010 vielleicht fünf Mal in Österreich gewesen, meinte der 42-Jährige - allerdings geschäftlich im Zusammenhang mit seiner Transportfirma oder auch zum Einkaufen.

Um die Geldausgabegeräte zu knacken, wurde ein Gas-Sauerstoffgemisch eingebracht und gezündet, schilderte der Staatsanwalt. Laut Anklageschrift wurden die Coups - drei vollendete Sprengungen in Nieder- und Oberösterreich sowie zwei Versuche - von einer Bande in wechselnder Rollenverteilung zusammen mit abgesondert verfolgten Tätern verübt. Schaden: über 300.000 Euro. Ein weiterer Vorwurf betraf die Diebstähle von zwei Pkw - beide Male Audi A6 - im Dezember 2013 in Wien und ein Monat darauf in Linz.