Nach der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 hatte die Wahlanfechtung der FPÖ strafrechtliche Auswirkungen: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien leitete österreichweit Ermittlungen gegen über 200 Personen (Wahlleiter, Beisitzer) unter anderem wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches, Amtsanmaßung oder falscher Beurkundung im Amt ein.

Auch im Bezirk Wien-Umgebung witterte die Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Bruch des Wahlgesetzes und erhob gegen zwei Beamte, die bei der Wahl als Wahlleiter und Stellvertreter fungiert hatten, Anklage wegen Amtsmissbrauches.

Montag, neun Uhr. Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um mit der Öffnung der Wahlkuverts und der Auszählung der Wahlkarten zu beginnen. So stehe es im Gesetz, so sei es in der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung in Klosterneuburg aber nicht vollzogen worden, erläuterte Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter die Anklage.

„Nicht schuldig“, erklärten die beiden angeklagten Beamten (43- und 53-jährig) beim Prozess im Landesgericht Korneuburg. Die beiden beteuerten, keinen Amtsmissbrauch begangen zu haben. Sie gaben aber zu, für eine beschleunigte Auszählung der Wahlkarten gesorgt zu haben: „Bei über 11.000 Wahlkarten standen wir unter Zeitdruck. Um Zeit zu gewinnen, wurden die Kuverts schon am Sonntag geöffnet und die darin enthaltenen Kuverts mit den Wahlkarten gestapelt. Wir haben das Team informiert und der Raum wurde versiegelt – damit waren die Karten gesichert. Es gab keine Wahlmanipulation.“

„Wenn alles so gesetzeskonform abgelaufen ist, warum wurde die vorzeitige Kuvertöffnung dann nicht in der Kontroll-Niederschrift festgehalten? Letztlich haben dann alle eine inhaltlich unrichtige Urkunde unterschrieben“, kommentierte Richter Dietmar Nußbaumer die Verantwortung der Beamten.

Kein Amtsmissbrauch, aber eine falsche Beurkundung befand der Richter nach dem Beweisverfahren und bot den Beamten eine diversionelle Erledigung des Verfahrens – Zahlung von je 3.500 Euro – an. Die Beamten stimmten der Diversion zu. Das letzte Wort ist aber bei der Anklagebehörde: Wird die Diversion abgelehnt, geht der Prozess bis zu einem Urteil weiter.