„Die Prüfung ist verschiedenen Einsatzszenarien nachempfunden, um die Teams bestmöglich auf deren zukünftige Einsätze vorzubereiten“, so die Chef-Ausbildnerin der Rettungshunde NÖ Karin Kuhn.

Jedes einzelne Rettungshunde Team musste unterschiedliche Szenarien abarbeiten – bei Tag und bei Nacht. Es gab auch Szenarien, bei denen die Teams zusammenarbeiten mussten, um die Aufgaben gemeinsam zu lösen.

Sektorensuchen und Kettensuche

Neben Sektorensuchen, fanden auch eine gemeinsame Kettensuche und Wegsuchen statt.

Bei den Sektorensuchen ist jedes Suchhundeteam auf sich selbst gestellt. Neben dem Auffinden der vermissten Personen (unbekannte Anzahl pro Team), lag der Schwerpunkt auf der medizinischen Versorgung der vermissten Personen, der Orientierung im unwegsamen Gelände und der Kommunikation mit der Einsatzleitung via Funk.

Rettungshunde NÖ Katharina Reitl mit "Django".

Bei der Kettensuche waren alle vier Hundeteams gemeinsam im Suchgebiet. Hier war die Aufgabe die gemeinsame Suche, die Kommunikation untereinander und das Auffinden der vermissten Personen.

Die Kettensuche fand teilweise schon in der Finsternis statt.

Der Schwerpunkt der Wegsuche lag an der Suche in totaler Finsternis.

Jahrelange Vorbereitung

Durch die wöchentlichen Trainingseinheiten, Trainingswochenenden in den verschiedensten Gebieten und unterschiedlichsten Gegebenheiten, wurden die Teams in den letzten Jahren sehr gut auf diese Prüfung vorbereitet.

Rettungshunde NÖ Marion Neubauer aus dem Bezirk St. Pölten Land mit "Buddy".

Mit Abschluss der Prüfung werden die Teams die Rettungshunde Niederösterreich bei zukünftigen Personensuch-Einsätzen ehrenamtlich unterstützen. Die Teams der RETTUNGSHUNDE NIEDERÖSTERREICH stehen rund um die Uhr abrufbereit, um vermisste Personen zu finden und deren Spuren zu verfolgen. 365 Tage im Jahr – 24h am Tag.

Anforderung über Behörden und Private

Die Anforderung der der Rettungshunde Niederösterreich kann sowohl von Privatpersonen als auch durch die Behörden rund um die Uhr erfolgen. Der Einsatz dieser Hunde ist für jeden kostenfrei.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Rettungshunde Niederösterreich: www.rettungshunde.eu