Verrechnete Psychotherapie-Stunden: NÖ liegt an Spitze

Die psychosoziale Belastung von Kindern und Jugendlichen ist gegenwärtig sehr hoch. So hätte sich die psychische Lebensqualität junger Menschen vor allem durch die Pandemie verschlechtert, heißt es von der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Während das politische und soziale Bewusstsein rund um das Thema psychische Gesundheit steigt, gebe es nach wie vor Lücken in der Versorgungsstruktur. Das Angebot an Psychotherapie und Psychologie für Kinder sei österreichweit sehr unterschiedlich ausgebaut.

„Die Kinderligaumfrage und -erhebung zeigt deutlich, dass Kinder und Jugendliche nicht die gleichen Chancen auf psychosoziale Versorgung in Österreich haben. Hier muss im Sinne der Chancengerechtigkeit und Versorgungssicherheit von gesundheitspolitischer Seite rasch gehandelt werden“, sagt Caroline Culen, Psychologin und Geschäftsführerin der Kinderliga. Die ungleichen Chancen beziehen sich vor allem auf den Wohnort der betroffenen Familien.

Abgerechnete Stunden: Niederösterreich in der Psychotherapie an der Spitze

Österreichweit befanden sich 2020 rund 38.800 Kinder und Jugendliche in psychotherapeutischer Behandlung. Insgesamt umfasst diese Betreuung zirka 296.700 Stunden, wobei sich diese Stunden geografisch sehr unterschiedlich verteilen. In Krems verzeichnete man so mit rund 747 Stunden pro 1.000 Kinder und Jugendliche die höchste Anzahl an abgerechneten Stunden. Im Vergleich kamen im Bezirk Schärding in Oberösterreich auf 1.000 junge Patientinnen und Patienten nur 45 Stunden. Im Schnitt würden die jungen Menschen in Österreich laut Psychotherapeutinnen und - therapeuten etwa vier Monate auf ihre Behandlungen warten. Um diese Lage zu verbessern und den Bedarf im Land abzudecken bräuchte es laut den befragten Therapeuten zusätzlich rund 107.000 verrechnete Stunden.

Auch im Bereich der psychologischen Diagnostik würden abrechenbare Stunden fehlen. So wären zusätzlich zu den rund 145.000 Stunden noch etwa 53.000 weitere Stunden notwendig, um den jungen Patienten gerecht zu werden. Sie warten laut Psychologinnen und Psychologen durchschnittlich über drei Monate auf einen Termin. 2020 haben zirka 40.800 Kinder in Österreich die psychologische Diagnostik in Anspruch genommen. Die meisten Stunden wurden in diesem Fall in Villach-Stadt, Villach-Land und Hermagor in Kärnten abgerechnet.

Kinderliga-Experten fordern mehr Geld für Kindergesundheit

Grundsätzlich gäbe es im Bereich der psychosozialen Unterstützung junger Menschen noch sehr viel Luft nach oben. „Auch in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung sind wir vom, im Strukturplan Gesundheit definierten, Versorgungsziel weit entfernt“, meint Christian Kienbacher, Vorstandsmitglied der Kinderliga und ärztlicher Leiter des Ambulatoriums für Kinder- und Jugendpsychiatrie Wien Floridsdorf. Kienbacher betont darüber hinaus auch die Bedeutung von Prävention und niederschwelligen Anlaufstellen: „Oberstes Ziel muss es sein, dass Kinder und Jugendliche psychisch gesund bleiben.“ Immerhin könne man mit dementsprechenden Angeboten die Folgekosten von Gesundheitsproblematiken begrenzen, wie Kinderliga-Präsident Christoph Hackspiel erläuterte. Dafür sollte, so die Expertinnen und Experten der Kinderliga, mehr Geld in die Hand genommen werden.