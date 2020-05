Mitten im siebenten Wiener Gemeindebezirk, etwas verborgen im zweiten Innenhof, liegt die Firma RadarServices. Die Sicherungen am Eingang lassen gleich vermuten, dass hier keine durchschnittliche Handelsfirma logiert. So ist es auch nicht. Hier werden die Daten von Unternehmen vor Angriffen aus dem Netz geschützt. Etwa die von Red Bull oder die der Energie Baden-Württemberg – und auch die des Landes Niederösterreich. Seit sechs Jahren vertraut NÖ auf die Dienste von RadarServices. Auch die Landesregierungen in Salzburg und Kärnten sind dort Kunden.

RadarServices Thomas Hoffmann ist Geschäftsführer von RadarServices.

Das 2011 gegründete Unternehmen schützt die IT-Systeme seiner Kunden vor Cyber-Angriffen. Wenn im täglichen Ablauf Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, kommen die IT-Security-Analysten ins Spiel. Ein Beispiel: „Freitags um 16 Uhr ist auf den Servern einer Landesregierung nicht mehr viel los. Wenn es dann plötzlich hohen Traffic gibt, bemerken wir das; ist es ernst, dann alarmieren wird den Kunden. Und liefern gleich die Lösung mit“, beschreibt Geschäftsführer Thomas Hoffmann.

Dort, wo Geld ist, wird angegriffen. Thomas Hoffmann über die klassischen Ziele der Hacker.

Die genannten Unregelmäßigkeiten können harmlos sein, etwa ein Software-Update, das gerade eingespielt wird. Sie können aber auch auf einen Cyber-Angriff hindeuten, dann muss schnell gehandelt werden, indem zum Beispiel elektronische Zugänge gesperrt werden.

„Wir saugen die Daten unserer Kunden nicht ab, wir verbinden uns in das Unternehmen und arbeiten in seiner Infrastruktur, die Daten bleiben immer beim Kunden“, erläutert Hoffmann.

Um nicht auf fremde Systeme zurückgreifen zu müssen, hat RadarServices seine eigene Software entwickelt. Was dann passiert, beschreibt Hoffmann so: „Eine IT-Infrastrukur ist durchsetzt mit Sicherheitsprodukten, zum Beispiel Firewalls. Und diese Infrastruktur lässt man regelmäßig überprüfen, das heißt, irgendwelche Nerds versuchen einzubrechen, finden Lücken und empfehlen Maßnahmen. Das nennt man einen Pen-Test. Pen steht für ,Penetration‘ (Eindringen, Anm.) Wir von RadarServices dehnen diesen Pen-Test auf 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag aus.“

Einmal, schildert Hoffmann, sei der PC eines Gastwirtes verschlüsselt worden. „Der Mann hat uns das Gerät gebracht, unsere Leute haben herausgefunden, wer den Trojaner eingepflanzt hat. Das waren Erpresser im Darknet, die wollten 1.500 Euro, wir haben sie dann auf 400 heruntergehandelt.“

In ganz anderen Dimensionen befinden sich Kunden wie Red Bull. „Die werden rund 400 Mal am Tag angegriffen“, sagt Hoffmann. „Wir haben ein Erkennungssystem, das aussortiert, was ein echtes Risiko ist.“ Bei Red Bull blieben da etwa 74 „Incidents“, also verifizierte Risikoangriffe, über. Über die wird der Kunde informiert – samt Lösungsempfehlung.

RadarServices Herta Hofmarcher ist Business Developerin bei RadarServices.

Zukunftsorientierte Unternehmen seien meist gut abgesichert, sagt Hoffmann. Das gelte auch für das Land NÖ. Bald wird auch die Stadt Wiener Neustadt ihre IT-Systeme von RadarServices bewachen lassen.

Stark im Geschäft ist die Firma in Deutschland: „Wir schützen inzwischen mehr als 50 Prozent des Deutschen Stromnetzes gegen Angriffe aus dem Netz.“, sagt Business-Developerin Herta Hofmarcher.