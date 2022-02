Radikalisierung geht in die Breite

„Die Auswirkungen der Radikalisierung sind auch in unserer normalen Arbeit bemerkbar“, sagt Alexander Grohs vom Bewährungshilfe-Verein Neustart. Von einer Steigerung der häuslichen Gewalt über gefälschte Impfpässe bis zum Verstoß gegen Quarantäne-Auflagen sei alles dabei. Und auch viele Hassposter werden Neustart derzeit als Klienten zugewiesen, wo mit ihnen im Programm „Dialog statt Hass“ gearbeitet wird.

Wobei Grohs großen Wert auf eine Unterscheidung von Radikalisierung und Extremismus legt. „Radikalisierung ist ein Prozess, dessen Ausgang offen ist. Nicht jeder, der in Bezug auf eine bestimmte Meinung radikal ist, ist auch extremistisch.“

Die Grenze sei dort, wo die eigene Meinung mit Gewalt durchgesetzt werde: „Extremisten sind tendenziell gewaltbereit – und zur Gewalt zählen auch Drohung und Einschüchterung“, erläutert Grohs. Während ein Meinungsaustausch mit radikalisierten Personen durchaus noch möglich sei, sind Extremisten nur noch schwer zu erreichen.

Das Üble an der gegenwärtigen Situation sei, dass beide Phänomene mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien. „Durch die Rücknahme vieler Maßnahmen werden radikale Tendenzen zwar zurückgehen, aber der Extremismus bleibt.“

Das Narrativ von der „Zwangsimpfung“

Eine Auswirkung der Radikalisierung sei etwa das Narrativ von der „Zwangsimpfung“. Begriffe wie diese, sagt Grohs, erzeugen Bilder und Meinungen. In dem Fall irregeleitete, denn es besteht eine Impfpflicht und kein Impfzwang.

Als Gründe für Radikalisierung nennt Grohs Angst und Unsicherheit. Existenzangst, Unplanbarkeit, Einschränkungen – all das seien Grundängste, die man gut instrumentalisieren könne. „Dabei sind die Bezüge auf den ersten Blick oft unverdächtig, etwa die Aussage ,Wir tun das zum Schutz unserer Kinder‘. Dagegen kann man schwer argumentieren.“ Auf Demonstrationen wird das immer deutlicher, viele Maßnahmengegner nehmen Kinder zu den „Spaziergängen“ mit; ein Faktum, das auch die Landespolizeidirektion bestätigt.

Was also bleibt zu tun? „Es braucht den Dialog, um herauszufinden, was die Grundangst ist“, empfiehlt Grohs. Und zwar einen Dialog auf Augenhöhe, bei dem nicht eine „Wahrheit“ gegen die andere gestellt wird, sondern bei dem trockene Fakten ins Zentrum gestellt werden. „Aber bitte nicht belehrend“, warnt Grohs, „denn das ist entwertend.“