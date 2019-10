Poller in der Radwegmitte sind bei Radfahrern unbeliebt und führen immer wieder zu schweren Unfällen wie zuletzt in St. Egyden im Bezirk Neunkirchen. Ein Poller nach einer leichten Kurve, der durch eine Hecke nicht gleich sichtbar war, wurde einem Radfahrer zum Verhängnis.

Die bei vielen Radlern beliebte Steinfeldrunde kann so mit einem Krankenhausbesuch oder mit Schlimmeren enden. Grundsätzlich gilt, dass der Straßenerhalter für die Gestaltung eines Radweges zuständig und auch haftbar ist. In diesem Fall ist das die Gemeinde St. Egyden am Steinfeld, obwohl es sich um einen Begleitweg der Landesstraße B26 handelt.

Poller sind in der Regel gut gemeinte Sperren für den Kfz-Verkehr auf Radrouten. Die Gemeinde will offensichtlich den Radweg vom Autoverkehr frei halten. Es gilt aber, die Folgen von derartigen Hindernissen zu beachten. Die Radlobby fordert die Einhaltung der Richtlinien bevor Poller errichtet werden.

Unter Pollern (Sperrpfosten, Sperr-Poller) werden im Boden befestigte / lösbare / umkippbare Pfosten, in der Regel aus Stahl, verstanden.

Es werden zwei grundlegende Anwendungsbereiche von Pollern unterschieden:

Poller zum Ausschluss von Kraftfahrzeugen (Sperr-Poller)

Poller zum Schutz von Verkehrsteilnehmern entlang von Radstreifen oder Radwegen

Die Radlobby rät, auf Sperr-Poller zu verzichten: Poller zum Ausschluss von Kraftfahrzeugen auf Radrouten oder Radwegen, nur nach sehr dringendem Bedarf einsetzen: Fahrverbote für Kfz sollten ausreichen, die entweder durch einen verordneten Radweg oder durch ein allgemeines Fahrverbot ausgenommen Radfahrer gekennzeichnet sind.

Vor einer Entscheidung zu Sperr-Pollern:

Beste Lösung: Nebenfahrbahn ohne besondere Kennzeichnung und ohne Sperre sind in der Regel ausreichend

Um Klarheit zu schaffen: Verordnung eines allgemeinen Fahrverbotes, ausgenommen Radfahrer, Anrainer etc.

Echte Radweg-Lösung: Verordnung eines Radweges/Rad-Gehweges im Sinn der StVO, mit Verkehrsschild blau, eckig, nicht benützungspflichtig

Punktuelle Fahrbahnverengung durch Bewuchs, gekennzeichnete Pfosten links und rechts oder Steine mit weißer Bodenmarkierung in jeder Fahrtrichtung.

Poller-Lösung im Ausnahmefall: In begründeten Ausnahmefällen in Warnfarben und mit Rückstrahlern ausgerüsteter Poller auf der Fahrbahn der Radroute mit weißer

Bodenmarkierung in jeder Fahrtrichtung, nicht in der Nähe von Kurven oder uneinsehbaren Bereichen

a. immer mit 1,5 m Durchfahrtsbreite zumindest auf 1 Seite

b. entweder fix im Boden verankert oder vollständig entfernbar

c. nicht umlegbar durch Straßendienst oder landwirtschaftliche Wegnutzer, da diese in der Regel inmitten des Weges umgekippt und kaum sichtbar eine besondere Gefahrenstelle darstellen

d. flexible Poller, die vom Straßendienst oder landwirtschaftlichen Wegnutzer überfahren werden können

e. bei Bedarf durch Straßendienst oder landwirtschaftliche Wegnutzer entfernbare Poller

Richtlinien der RVS-Fahrrad sind einzuhalten

In den bundesweit gültigen Richtlinien für die Planung aller für den Radverkehr (RVS) zugelassenen öffentlichen Verkehrsflächen gibt es folgende Vorgaben: Besteht die Gefahr, dass Radwege missbräuchlich von anderen Fahrzeugen befahren bzw. verparkt werden, ist dies insbesondere durch Poller zu verhindern. Es ist auf eine deutliche Kennzeichnung aller in den Lichtraum ragenden Elemente sowie auf ausreichende Sichtbarkeit (z.B. auffällige Gestaltung, Ankündigung durch Gefahrenzeichen, Bodenmarkierungen oder profilierte Markierung) zu achten.

Um für Behindertenfahrzeuge und Fahrräder mit Anhängern ein ungehindertes Durchkommen zu ermöglichen, ist eine Durchfahrtsbreite zwischen den Pollern von 1,50 m (mind. 1,30 m) anzustreben.

Diese Richtlinien werden leider nicht immer eingehalten, wie man am aktuellen Unfallort sieht.

Radlobby kritisiert Landespolitik

Wieder handelt es sich um ein Problem entlang einer Landesstraße. Der Vorschlag der Radlobby, die Zuständigkeit für den Radverkehr entlang und auf Landesstraßen dem Land zu übertragen und eine fachliche Radkompetenz beim Land aufzubauen, wurde vom Land bisher noch immer nicht aufgegriffen.

Die Landespolitik baut den Autoverkehr nach wie vor aus, verbreitert die Landesstraßen, beschleunigt die Geschwindigkeit und erhöht damit auch die Gefahren. Die Gemeinden werden mit den Folgen für den Radverkehr alleine gelassen.