Slowake (49) soll drei Frauen überfallen haben

Der wegen Sittlichkeits- und Eigentumsdelikten vorbestrafte 49-jährige slowakische Staatsbürger Jaroslav Z. ist dringend verdächtig, im Zeitraum Jänner/Februar 2022 in zumindest drei Fällen Frauen bei Park&Ride Anlagen in Bahnhofsnähe in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland beim Besteigen ihrer Fahrzeuge überfallen und teilweise beraubt zu haben. Als Tatwaffe verwendete er ein Messer, zwei Opfer erlitten dadurch Schnittverletzungen. Der Mann drohte auch mit sexueller Gewalt und Freiheitsentziehung.

Nach der Festnahme, umfangreichen Ermittlungen und Einvernahmen des Beschuldigten, konnten von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, nachstehende Taten in Schwechat/NÖ, Hütteldorf/Wien und Parndorf/Bgld geklärt werden:

Fall 1 in Schwechat/NÖ:

Am 7. Februar 2022, gegen 08:45 Uhr, überfiel der vorerst unbekannter Täter, bewaffnet mit einem Messer, am Parkplatz des Bahnhofes in Schwechat, Bezirk Bruck/Leitha, eine 38-jährige Frau aus dem Bezirk, indem er ihr beim Einsteigen in ihren PKW auflauerte und die Frau ins Innere des Fahrzeuges stieß. Er forderte mit den Worten „Geld, Geld“ und mit einem Messer in der Hand die Herausgabe von Wertgegenständen. Die Frau erlitt mehrere Schnittwunden an der rechten Hand.

Der Beschuldigte zwang die Frau nach Wien zu fahren, wobei er sie zumeist mit dem Messer bedrohte. Bankomatbehebungen von ihrem Konto scheiterten wegen zu hoher Kundenfrequenz in Wien. Also zwang der die Frau, weiter in Richtung Kittsee bzw. Bratislava zu fahren, um dort Geld zu beheben. Die Geldbörse samt geringem Bargeldinhalt sowie das Mobiltelefon der Frau nahm der Täter an sich. Während der Fahrt, die von 8.45 bis ca. 10.00 Uhr dauerte, sagte der Täter der Frau sie werde nur überleben und freikommen, wenn die Bargeldbehebungen funktionieren und sie außerdem sexuelle Handlungen über sich ergehen lasse, da er eine Erektion habe.

Höchst verängstigt sprang die Frau gegen 10 Uhr im Ortgebiet von Schwadorf aus dem Auto und flüchtete. Der ‚lenkerlose‘ PKW krachte in ein weiteres Fahrzeug, woraufhin auch der Täter seine Flucht samt Beute (Geldbörse, Handy) zu Fuß fortsetzte.

Die überfallene Frau konnte mit Hilfe eines Passanten die Polizei verständigen. Sie wurde leicht verletzt und erlitt einen schweren Schock.

Kurz nach 11 Uhr des 7. Februar konnte der Verdächtige Jaroslav Z. schließlich im Ortsgebiet von Schwadorf, Bezirk Bruck/Leitha, festgenommen werden. Die Tatwaffe, das geraubte Handy und die Geldbörse des Opfers wurden sichergestellt.

Fall 2 in 1140 Wien:

Zwei Tage zuvor, am 5. Februar gegen 17.15 Uhr, überfiel der Beschuldigte Jaroslav Z. im Bereich der Park&Ride Anlage beim Bahnhof 1140 Wien-Hütteldorf eine 29-Jährige aus Linz, als sie ihr Fahrzeug aufsperrte. Er bedrohte die Frau mit einem Messer. Die 29-Jährige begann sofort laut zu schreien, weshalb der Beschuldigte sie von hinten umklammerte und dabei mit dem Messer im Halsbereich verletzte. Die Frau konnte sich dank heftiger Gegenwehr aus der Umklammerung lösen und vom Parkplatz wegfahren, weshalb der Täter ohne Beute flüchten musste. Im Zuge einer Lichtbild-Agnoszierung durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, wurde der Beschuldigte eindeutig vom Opfer als Täter wiedererkannt. Die 29-Jährige erlitt neben der leichten Schnittverletzung im Halsbereich auch einen schweren Schock.

Fall 3 in Parndorf/Burgenland:

Der Beschuldigte Jaroslav Z. ist weiters dringend verdächtig, am 24. Jänner 2022 auf der Bahnfahrt von Wien nach Parndorf/Bgld eine im selben Zugabteil sitzende 23-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See laufend beobachtet zu haben. Das Opfer ging daher am Bahnhof Parndorf schnell zu ihrem PKW in die Park&Ride Anlage, stieg ein und versperrte den Wagen von Innen. Unmittelbar darauf versuchte auch schon eine männliche Person die Fahrzeugtüre zu öffnen. Die 23-Jährige fuhr in Panik vom Parkplatz weg. Laut ihrer Zeugenaussage dürfte es sich um denselben Mann gehandelt haben, der sie bereits im Zugabteil ständig beobachtet hatte. Im Zuge einer Lichtbild-Agnoszierung erkannte sie mit großer Wahrscheinlichkeit Jaroslav Z. wieder.

Der Beschuldigte Jaroslav Z. zeigte sich bei der Vernehmung großteils geständig. Er hätte deshalb gezielt weibliche Opfer ausgewählt, weil mit weniger Gegenwehr zu rechnen wäre. Als Motiv führte er finanzielle Schwierigkeiten aufgrund seiner Drogensucht an.

Der Mann sitzt in der Justizanstalt Wien Josefstadt in Untersuchungshaft.

Eventuelle weitere Opfer mögen sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich unter der TelNr. 059133 30-3333 in Verbindung setzen.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tathandlungen von Jaroslav Z. werden fortgesetzt.