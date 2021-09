Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass ihre Eltern immer für sie da sein werden. Wenn sich die Eltern trennen, verlieren die Kinder zunächst einmal diese Sicherheit. Jedes Kind reagiert anders auf diesen Verlust, aber es reagiert.

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen gerade in diesen Umbruchphasen, in der das ganze Leben manchmal auf den Kopf gestellt wird, jemanden, der ihre Bedürfnisse im Blick hat und sie in dieser Zeit unterstützt und begleitet.

Hilfe für Kinder und Jugendliche, Gespräche mit Eltern

In den RAINBOWS-Gruppen werden betroffene Kinder und Jugendliche gestärkt und unterstützt, alles, was sie im Zusammenhang mit der Trennung beschäftigt, auszudrücken. Das kann im Gespräch sein, durch Bewegung oder auch spielerisch oder im kreativen Tun. „Wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir können die Kinder stärken, ihnen dabei helfen, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln", sagt Marion Wallner, die Leiterin von RAINBOWS in Niederösterreich.

Oder wie Julia, 8 Jahre, rückmeldet „Mir ist schon ein bisschen leichter ums Herz seit ich bei RAINBOWS bin.“

Zusätzlich zu den Gruppentreffen der Kinder finden drei begleitende Gespräche mit den Eltern statt.

RAINBOWS-Infos per Zoom am 15. September 2021

Um betroffenen Eltern und Bezugspersonen einen Einblick in die Inhalte der RAINBOWS-Gruppe zu geben und damit die Entscheidung für die Gruppe zu ermöglichen, findet am 15. September 2021, 16.30h-18.00h eine kostenfreie Zoom-Informationsveranstaltung mit dem Titel "Wie kann RAINBOWS Kindern nach der Trennung helfen?" statt. Anmeldungen werden bis 13. September entgegengenommen unter: noe@rainbows.at

Neue RAINBOWS-Gruppen

für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten ab Oktober 2021 an folgenden Orten:

Mostviertel: St. Pölten - Neulengbach - Amstetten - Tulln - Klosterneuburg

Krems-Hollenburg - Pöchlarn

Waldviertel: Horn - Schönberg/Kamp

Industrieviertel: Schwechat - Mödling - Perchtoldsdorf - Bad Vöslau

Wiener Neustadt - Neunkirchen - Bruck an der Leitha

Weinviertel: Korneuburg

Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten!

Weitere Informationen und Anmeldung:

RAINBOWS-Niederösterreich, Wald- und Mostviertel: Mag. Marion Wallner noe-west@rainbows.at, 0650/6730827

RAINBOWS-Niederösterreich, Industrie- und Weinviertel: Conny Stoits-Gierlinger, MSc, noe-ost@rainbows.at, 0650/3244738

www.rainbows.at