Bis Ende November wird in den Tunnel Rannersdorf und Vösendorf der Brandschutz aufgerüstet. „Im Sinne der Verkehrssicherheit ergänzen wir den bereits vorhandenen Brandschutz an der Tunneldecke und an den Wänden“, sagt Andreas Fromm, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH.

Darüber hinaus nutzt die ASFINAG die Baustelleneinrichtung im Nahbereich des Tunnel Rannersdorf um zusätzliche Arbeiten an den Lärmschutzwänden vorzunehmen. Täglich fahren mehr als 70.000 Autos über die S 1. Sie verbindet die A 2 Süd Autobahn mit der A 4 Ost Autobahn. 4,3 Millionen investiert die ASFINAG in diese Sanierungen.

Sperren von Auf- und Abfahrten und Spursperren in der Nacht