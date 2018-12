Haustiere bedeuten Verantwortung. So logisch das auch klingen mag, diese Tatsache hat sich leider immer noch nicht gänzlich in den Köpfen der Menschen manifestiert. Denn wie sonst wäre es zu erklären, dass immer wieder hilflose Geschöpfe ihrem Schicksal überlassen werden. So erst kürzlich geschehen auf dem Rastplatz Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) auf der Autobahn A4 (Ost Autobahn).

Ein Autofahrer, der dort eine kurze Pause machte, vernahm bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug plötzlich ein klägliches Miauen. Er sah sich daraufhin auf dem Rastplatz genauer um und entdeckte schließlich einen Bananenkarton, in dem ein kleines Kätzchen steckte. Unbekannte dürften das Tier dreist ausgesetzt haben.

Er nahm das Tierchen, dessen Fell völlig verdreckt und verklebt war, an sich und brachte es zu sich nach Hause. Dort säuberte er das Katzenkind, wollte es zuerst selbst großziehen, entschied sich aber dann doch dafür, das Tier in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf zu bringen.

Wiener Tierschutzverein/WTV

Dort wurde Marie, wie das Kätzchen in Anlehnung an ihren Fundort vom WTV-Team getauft wurde, eingehend tierärztlich untersucht. Bis auf Wurm- und Flohbefall, wie er bei Jungtieren üblich ist, wurden keine Beschwerden festgestellt. Marie wurde gechipt, geimpft, entwurmt und entfloht und ist nun im Katzenhaus des WTV untergebracht, wo sie liebevoll betreut, aufgepäppelt und fit für ein Katzenleben mit hoffentlich vielen Abenteuern gemacht wird.

„Leider muss man immer wieder daran erinnern: Ein Tier einfach seinem Schicksal zu überlassen ist menschlich absolut verwerflich und noch dazu strafbar. Wir danken dem Finder jedenfalls sehr herzlich. Er hat ein Tierleben gerettet“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Die sehr verschmuste und liebe Samtpfote, die geschätzt im September geboren sein soll, hat sich schon ins Herz des Pflegepersonals geschlichen und kann nach Ablauf der gesetzlichen Fristen zu liebevollen Menschen ziehen. Der WTV bittet um Verständnis, dass aktuell noch keine Angaben zum genauen Vergabezeitpunkt gemacht werden können. Auch eine Reservierung ist nicht möglich.