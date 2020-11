Die Asfinag nimmt sich am kommenden Wochenende die Abfahrt der A1 auf die S 33 vor. Daher wird am Freitag, 6. November, ab 20 Uhr bis Montag, 9. November, 5 Uhr die Abfahrt in Richtung Linz gesperrt. Es wird eine Umleitung eingerichtet, die über die A1 Anschlussstelle St. Pölten Süd führt, dann zurück auf die A1 Richtungsfahrahn Wien und anschließend auf die S 33. Ein neuer Straßenbelag wird in dieser Zeit asphaltiert.

„Zeittechnisch sind wir sehr gut im Plan“, ist Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla mit dem Baufortschritt zufrieden. Bis Ende November werden die Arbeiten noch fortgeführt und nach einer Winterpause im Frühjahr 2021 planmäßig fertiggestellt. Bis dahin kann es noch zur einen oder anderen kleinen Sperre kommen. „Wir sperren so kurz wie möglich und versuchen damit auch auf die Wochenenden auszuweichen, so gut es geht“, so Vucsina-Valla.

Dann soll der gesamte Bereich zwischen dem Knoten St. Pölten und St. Pölten Nord instandgesetzt und ausgebaut worden sein. Die Asfinag verbreitert im Knoten St. Pölten die Relation von Krems kommend in Richtung Salzburg und die Relation von Salzburg kommend in Richtung Krems.

Saniert wird dabei auch die Fahrbahn und im Bereich Knoten St. Pölten wird die Lärmschutzwand erneuert und erhöht. Zusätzlich werden die Leitschienen im Mittelstreifen durch eine Betonleitwand ersetzt, die Beschilderung und Beleuchtung erneuert sowie neun Brücken in diesem Abschnitt instandgesetzt. Insgesamt investiert die Asfinag 35 Millionen in den Umbau.