Worauf man beim Mountainbiken achten muss

Werbung

Das Mountainbiken boomt. Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit im Wald, auf Trails und Forststraßen. In Niederösterreich gibt es dafür etwa 280 Mountainbike-Strecken und Trails. Oft kommt es auf diesen Strecken jedoch zu Unfällen. Naturschützerinnen und Naturschützer sowie Grundbesitzerinnen und -besitzer ärgern sich zudem immer wieder, dass Radfahrerinnen und Radfahrer auf für sie nicht vorgesehenen Wegen unterwegs sind. Worauf bei der Trendsportart zu achten ist, wo man fahren darf und wo nicht, und wer im Falle eines Unfalles haftet, erklärte Armin Kaltenegger, der Leiter des Bereichs Recht- und Normen im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Grundsätzlich gilt in ganz Österreich ein generelles Fahrverbot im Wald. Markierte Strecken dürfen aber mit dem Rad zurückgelegt werden. Sowohl Wanderinnen und Wanderer als auch Mountainbikefahrerinnen und Mountainbikefahrer müssen sich jedoch vor der Fahrt über geeignete Strecken informieren und erkundigen, wo sie fahren dürfen. Kommt es zu einer Übertretung, dürfen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer die Radfahrenden aufhalten, müssen aber angemessen reagieren. „Physische Gewalt oder gar der Einsatz einer Waffe ist auf keinen Fall erlaubt“, warnt Kaltenegger.

Försterinnen und Förster haben am meisten zu sagen

Die größte Macht im Wald hat aber das Fortschutzorgan, sagt Kaltenegger. Försterinnen und Förster dürfen Mountainbikerinnen und Mountainbiker nicht nur aufhalten, sie dürfen auch den Ausweis verlangen und im schlimmsten Fall sogar eine Festnahme durchführen. Jägerinnen und Jäger haben hingegen fast gar keine Rechte, wenn es zu einem Regelverstoß kommt.

Nur auf „Shared-Trails“ ist wandern und mountainbiken erlaubt

Auf explizit gekennzeichneten Wanderstrecken dürfen Mountainbikefahrerinnen und Mountainbikefahrer grundsätzlich nicht fahren. Außer, der Weg ist ein sogenannter „Shared-Trail“. Auf diesem dürfen sich beide Parteien aufhalten. Doch auch hier gibt es Regeln, die zu beachten sind.

„Shared-Trails“ sind spezielle Varianten der „Single-Trails“, die sowohl zu Fuß als auch mit dem Mountainbike benutzt werden können. Strecken dieser Art gibt es in Niederösterreich etwa im Pielachtal (Bezirk St. Pölten Land) oder im Wienerwald. Dort gelten grundsätzlich keine konkreten Regeln, für Mountainbikerinnen und Mountainbiker gilt aber der Ehrenkodex, sagt der KFV-Experte. Das bedeutet: Diese müssen anderen Personen auf den Wegen grundsätzlich Vorrang geben. Außerdem müssen sie ihr Rad beim Vorbeifahren stark einbremsen, um so eine Gefährdung der Wandernden zu vermeiden. Auch ein ausreichender Abstand sollte eingehalten werden.

Regelungen bei Unfällen

Sollte es doch einmal zu einem Unfall kommen - zum Beispiel durch einen Sturz über eine herausragende Wurzel -, stellt sich die Frage, wer für den Unfall haftet. „Oft wird vermutet, dass die oder der Grundeigentümerin oder Grundeigentümer Schuld ist. Das stimmt aber nicht. Falls es zu einem Unfall kommt, weil sich ein Weg in einem sehr schlechten Zustand befindet, kann die oder der Wegehalterin oder Wegehalter verantwortlich gemacht werden“, weiß Kaltenegger. Etwa wenn eine sehr morsche Brücke einstürt und die Radfahrerin oder der Radfahrer dadurch verletzt wird. Wegerhaltender ist vor dem Gesetz die- oder derjenige, die oder der den Weg pflegt und für diesen verantwortlich ist. Das können Privatpersonen, Vereine oder Organisationen sein. „Gerichte tendieren aber eher dazu, Mountainbikerinnen und Moutainbiker an ihre Selbstverantwortung beim Befahren des Waldes zu erinnern“, so Kaltenegger.

650 Mountainbike-Unfälle ereigneten sich 2022 in Niederösterreich

Mountainbiken ist eher eine Männerdomäne, auch die Verletzten sind großteils männlich. In Österreich gab es vergangenes Jahr insgesamt 5.900 Mountainbike-Unfälle. Davon passierten 650 Unfälle in Niederösterreich. Allgemein ist die Zahl an spitalsbehandelten Mountainbikerinnen und Mountainbikern 2022 aber zurück gegangen. Die meisten verletzten sich am Schlüsselbein oder an der Schulter.