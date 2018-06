"Durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage ist das Hochwasser in großen Teilen Niederösterreichs dramatisch gestiegen, zahlreiche Familien sind von der Katastrophe betroffen", appellierte die Organisation am Donnerstag in einer Aussendung.

"Nachdem die akute Hilfe vor Ort glücklicherweise den Aufräumarbeiten gewichen ist und das Hochwasser zurückgeht, geht es jetzt ums Aufräumen. Und an vielen Orten wird hier auch finanzielle Unterstützung gebraucht, deshalb haben wir uns entschlossen, in Niederösterreich eine Spendenaktion zu starten", sagte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Das Rote Kreuz habe in den vergangenen Tagen in vielen Regionen den Regelrettungsdienst verstärkt und zusätzliche Notärzte in Dienst genommen, um auch in den schwer zugänglichen Gegenden schnell helfen zu können. Im am stärksten betroffenen Bezirk Neunkirchen seien ein Einsatzstab zur Unterstützung regionaler Einsätze gebildet und vier Betreuungszentren eingerichtet worden, um bei Bedarf Menschen vorübergehend ein Dach über dem Kopf bieten zu können. 60 zusätzliche Rot-Kreuz-Mitarbeiter waren in dem Bezirk im Einsatz.

Letztlich musste kein Betroffener die Nacht in einer Notunterkunft verbringen, hieß es auf APA-Anfrage. Donnerstagfrüh konnten die Betreuungszentren wieder aufgelassen werden.

Spendenkonto:

IBAN: AT18 6000 0000 9100 2220,

Empfänger: Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich,

Verwendungszweck: "Meine Spende für die Betroffenen des Hochwassers"