In den drei Gebäuden um den Landhausplatz, den Häusern 1, 1A (Büros der Landesräte und der Landeshauptfrau) und 1B (Landtagssaal), ist das Konzept bereits umgesetzt: Besucher werden am Eingang kontrolliert, es gibt Sicherheitsschleusen und Aufbewahrungskästchen für Taschen oder Rucksäcke. Für einen Einsatz von zwei Euro kann man seine Habseligkeiten verstauen. Besucher erhalten eigene Besucherausweise, mit denen auch die Liftanlagen benützbar sind.

Am Haus 1A, wo die Pressekonferenzen stattfinden, sind die Lifte bis zum 2. Stockwerk sowie die Ausstellungsbrücke frei benützbar, weiter hinauf kommen nur Mitarbeiter. Im Falle einer Bedrohung können die Portiere auf Knopfdruck alle Zugänge sperren. Die Lifte in den übrigen Häusern des Regierungsviertels werden bis Jahresende umgerüstet. Die Garagen-Zugänge in die Gebäude sind ab 18 Uhr gesperrt, danach müssen öffentliche Ausgänge benützt werden.

Die Mitarbeiter des Landhauses wurden für die neuen Sicherheitsbestimmungen geschult.