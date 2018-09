Den beiden Lenkern war jeweils das Vorderrad ihres Bikes weggerutscht, wodurch sie zu Sturz kamen, berichtete die Polizei in Aussendungen. Die Verletzten, ein 32-jähriger Deutscher und ein 46-jähriger Mann aus Wien, wurden in Krankenhäuser geflogen.

In Kurve gestürzt

Der deutsche Staatsbürger war mit seinem Motorrad in Reichenau a. d. Rax (Bezirk Neunkirchen) in einer Rechtskurve gestürzt. Die Polizei vermutet laut Aussendung eigenes Verschulden. Der 32-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert.

In Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) war ein 46-Jähriger unterwegs, als er in einer bergaufführenden Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Bike verunglückte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Wiener mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.