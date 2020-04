In Anlehnung an diesen Leitspruch des berühmten Schweizer Alchemisten Paracelsus aus dem 16. Jahrhundert muss in der jetzigen Coronavirus-Krise auf ein Phänomen aufmerksam gemacht werden, das ein zusätzliches Belastungsmoment darstellt: Die Tendenz zur Reizüberflutung mit ihren negativen Folgeerscheinungen auf Körper und Seele ist ein ernstzunehmender, belastender Co-Faktor für unsere Gesundheit.

Das Bestreben, sich in einer Ausnahmesituation wie der gegenwärtigen zu informieren und allgemein am Laufenden zu bleiben, ist verständlich. Nur ist der Grat zwischen notwendiger Informationsbeschaffung und dem Kniefall vor medialen Überangeboten mitunter äußerst schmal. Das Mehr an freier Zeit lässt Verhaltensmuster in den Vordergrund treten, die durch das übermäßige Konsumieren von diversen Berichten, Dokus oder Expertenaussagen geprägt sind.

Die Sehnsucht nach Aufklärung kann rasch zur Sucht werden, weil die durch TV, Radio, Internet und soziale Medien bereitgestellten Botschaften bei den Empfängern häufig genau das Gegenteil von Klarheit bewirken und auf diese Weise der unstillbare Hunger nach fundierten Antworten bestehen bleibt. Eine Konsequenz daraus sind Unmengen an Bildern, Texten und Stellungnahmen, die geistig unverdaut in die Nacht „mitgenommen“ werden und teils massive Schlafstörungen provozieren können.

Die Folgen eines nicht erholsamen Schlafs über einen längeren Zeitraum im Klartext: Störung des Energiehaushaltes inklusive ungünstige Effekte auf unser Immunsystem, gereizte Stimmungslage und reduzierte allgemeine Belastbarkeit.