Rekordjahr für die NÖ Feuerwehren: Über 75.000 Einsätze

Seit zehn Jahren hatten die Feuerwehren in Niederösterreich nicht mehr so viele Einsätze wie 2021. Auslandseinsätze in Kroatien, Belgien und Nord-Mazedonien sowie schwere Unwetter in der Heimat und ein Waldbrand auf 115 Hektar Fläche im Oktober in Hirschwang an der Rax bescherten den Floriani ein Rekordjahr.

Lesezeit: 3 Min Eva Hinterer