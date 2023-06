Regionale Recyclingbetriebe rufen zur Abfalltrennung auf

Unternehmen aus der Abfall- und Ressourcenwirtschaft aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland trafen sich kürzlich zur Regionaltagung in Krems. Dabei wurde Bilanz gezogen: Obwohl die Anforderungen an die stark regulierte Branche steigen, konnte die Sammlung und Verwertung von Abfall weiter optimiert werden, bestätigt der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Die Expertinnen und Experten führen dies auf massive Investitionen in neue Sortierungstechnologien und Digitalisierungsmaßnahmen zurück. Im regionalen Vergleich wird in Wien der meiste Restmüll (276 Kilo pro Kopf) verursacht, gefolgt von Niederösterreich mit 145 Kilo pro Kopf und dem Burgenland mit 128 Kilo. Um die heimischen Recyclingziele zu erreichen, ruft die Branche dazu auf, Abfall so gut wie möglich zu vermeiden und noch besser zu trennen.

Nur getrennte Altstoffe können getrennt werden

Im Kontrast zum Restmüll liegen bei der Altstoffsammlung die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland vorne. Niederösterreich mit 181 Kilo pro Kopf und das Burgenland mit 199 Kilo. Der österreichische Durchschnitt beträgt nur 174 Kilo. Die Wienerinnen und Wiener sammeln mit 109 Kilo pro Kopf vergleichsweise wenig Altstoffe. Alois Fürnkranz, VOEB-Regionalvorstand Wien betont: „Für die gesamte Ostregion gilt: Es könnten deutlich mehr Papier, Glas- und Metallverpackungen, Alttextilien, Leichtverpackungen und Altholz gesammelt und dem Recycling zugeführt werden. Das schont unsere Ressourcen und schützt die Umwelt.“

„Wenn Verpackungen getrennt gesammelt werden, können unsere Recyclingbetriebe daraus kostbare Sekundärrohstoffe gewinnen. Landen jedoch Altstoffe im Restmüll, sind sie für das spätere Recycling verloren“, erklärt VOEB Präsidentin Gabriele Jüly. Getrennte Abfallsammlung sei für die Kreislaufwirtschaft daher essenziell. „Unsere recycelten Wertstoffe werden von der Industrie für neue Verpackungen oder Produkte eingesetzt. Jeder korrekt getrennte Altstoff ist somit ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.“

Einheitliche Verpackungssammlung bringt gute Bilanz

Ein wichtiger Impuls für die Zukunft der Branche sei eine einheitliche Verpackungssammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack, die seit Jänner in Niederösterreich und Wien umgesetzt wird. Durch die Umstellung konnten bereits erste Erfolge sichtbar werden. Die Sammelmenge ist im ersten Quartal deutlich gestiegen und das erhöhte Aufkommen konnte durch stark verkürzte Abholintervalle gut bewältigt werden.

In Wien und Niederösterreich wurden rund 20 Prozent mehr Leichtverpackungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesammelt, im Bezirk Krems Land hat sich die gesammelte Menge an Leichtverpackungen pro Einwohner sogar nahezu verdoppelt. Ab 2025 wird die gemeinsame Sammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen in ganz Österreich verpflichtend sein.

„Das freut uns sehr, denn wir brauchen dringend höhere Recyclingquoten bei Kunststoffverpackungen, um die entsprechenden EU-Recyclingziele zu erreichen“, erklärt Stefan Tollinger, VOEB-Regionalvorstand Niederösterreich. „Die Recyclingwirtschaft ist ein wichtiges Wirtschaftsstandbein. Zahlreiche VOEB-Mitgliedsunternehmen stellen die idealen Weichen für die Kreislaufwirtschaft, schaffen Arbeitsplätze und bringen lokale Wertschöpfung ins Bundesland.“

Bei der VOEB Regionaltagung Niederösterreich, Wien und Burgenland besuchten die heimischen Recyclingbetriebe Brantner Erdenreich. Foto: VOEB

Bei der Regionaltagung wurde außerdem das „Erdenreich“, ein Projekt der heimischen Kreislaufwirtschaft, besucht. Mit modernsten Technologien und Verfahrenstechniken ausgestattet, steht im niederösterreichischen Gneixendorf in der Gemeinde Krems das jüngste Kompost- und Erdenwerk Österreichs. Gleichzeitig ist die Anlage die größte in ganz Niederösterreich.

Auf 33.000 Quadratmeter werden bis zu 35.000 Tonnen an biogenen Abfällen zu frischen Bio-Komposten und hochwertigen Erdmischungen verarbeitet. Geschäftsführer Stefan Tollinger: „Wir bei Brantner haben uns zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit zu leben und die Zukunft der Abfallwirtschaft aktiv zu gestalten“.