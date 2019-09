Outdoor- und Extremsportarten boomen. Das bemerken auch die Höhlenretter. Allerdings ist das „Höhlenfahren“ – so nennt sich das Bewandern von Höhlen – davon nicht so stark betroffen wie etwa das Bergwandern. Sagt einer, der es wissen muss: Erich Hofmann, Präsident der Österreichischen Höhlenrettung. Rund 350 Höhlenretter gibt es in Österreich.

ÖHR Erich Hofmann, Präsident der Österreichischen Höhlenrettung: „Sensible Spezies“.

„Es gibt keine Höhlenrettung ohne Höhlenforschung“, erklärt Hofmann, warum beide Begriffe gleichwertig verwendet werden. Denn Höhlenexperten suchen einerseits neue Höhlen und darin auch neue Wege, die vermessen, in Plänen verzeichnet und in einem Kataster abgelegt werden; andererseits sind sie als Retter bei Notfällen zur Stelle.

Dass der große Eventboom an den Höhlen noch vorbeigeht, findet Hofmann gut, denn „Höhlen sind eine sensible Spezies“, sagt er. Tropfsteinhöhlen etwa brauchen viele Jahre, um sich auszubilden, „wenn dort der Massentourismus einsetzt, ist das schnell zerstört.“

Höhlen sind aber auch tückisch. Niemals, sagt Hofmann, dürfe man alleine in eine Höhle gehen. „Nehmen sie genügend Licht mit und machen sie eine Alarmzeit aus, zu der sie zurück sein wollen, damit im Notfall jemand Hilfe holt. Denn in einer Höhle funktionieren weder Funk noch Handy.“

„In der Höhle fliegt kein Hubschrauber“

Auch Wärme ist wichtig: In alpinen Höhlen hat es maximal fünf bis sieben Grad. Auch die genaue Lage des Höhleneingangs müssen Retter wissen. Die Rettung aus einer Höhle ist langwierig. „Viel langwieriger als am Berg, in schwierigem Gelände kann es sein, dass man für einen Höhlenkilometer fünf bis acht Stunden braucht.“

Wenn in großen Höhlen, wie es sie etwa im Dachsteingebiet oder im Toten Gebirge gibt, etwas passiert, wird es für Retter und Verunglückte schwierig. „Da kann es sein, dass wir vom Höhleneingang weg schon eine tagelange Anfahrt haben. Dann gibt es Engstellen, durch die man keine Trage bekommt“, erklärt Hofmann den Aufwand. „Durch manche Engstellen braucht man für 50 Meter zwei Stunden, wenn sich da jemand verletzt, auch wenn es nur ein Beinbruch ist, wird es wirklich kompliziert. Außerdem fliegt in der Höhle kein Hubschrauber, Verletzte müssen mühsam bis zum Ausgang getragen werden.“

Die Ausbildung zum Höhlenretter ist ähnlich wie die der Bergretter, mit einer Ausnahme: „Wir brauchen eine spezielle Schachttechnik, weil wir uns frei hängend abseilen und so auch wieder aufsteigen müssen“, erläutert Hofmann.

Höhlenretter ist Erich Hofmann seit 30 Jahren. Ein bis zwei Einsätze gibt es pro Jahr.