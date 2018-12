Rund 2.200 Notfalleinsätze rund um Weihnachtsfeiertage .

In Niederösterreich hat es während der Weihnachtsfeiertage rund 2.200 Notfalleinsätze gegeben. Der einsatzreichste Tag war der Heilige Abend, an dem Rettungsteams 772 Mal gefordert waren, wie Notruf Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ging demnach gegenüber dem Vorjahr zurück.