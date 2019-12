Am Heiligen Abend wurden nach Angaben von Notruf NÖ 860 Notfallrettungseinsätze registriert, am Christtag waren es 856. Auch am Stephanitag, dem dritten Weihnachtsfeiertag, schrillten die Pager in den diversen Dienststellen mehr als 800 Mal.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten während der Weihnachtsfeiertage blieb bis Donnerstagabend mit 20 gegenüber 2018 stabil, teilte Notruf NÖ mit. Etwa zwei Drittel aller Notfälle waren bedingt durch akute Gesundheitsverschlechterungen wie Herz-Kreislauf- oder Lungenprobleme und neurologische Erkrankungen. Zu knapp 16 Prozent waren Stürze und Verletzungen der Grund der Alarmierungen.

27 Anrufer bekamen telefonische Unterstützung durch Leitstellenmitarbeiter bei der bevorstehenden oder bereits einsetzenden Geburt. Die Zahl der Versorgungen von Patienten nach Bränden ging in diesem Jahr leicht zurück, so Notruf NÖ.