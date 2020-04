Unter normalen Umständen trainieren die Rettungshunde NÖ mehrmals wöchentlich. Aufgrund der Einschränkungen hatten auch sie das Training eingestellt, in der Zwischenzeit wurden per Videokonferenz Theorieeinheiten abgehalten. Aufgrund der hohen Anzahl an Einsätzen ist es aber notwendig geworden, wieder die ersten praktischen Einsatztrainings abzuhalten - unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte und in Rücksprache mit den zuständigen Behörden.

Training auch jetzt, um die Qualität zu sichern

„Die Teams der Rettungshunde Niederösterreich müssen auch in dieser schweren Zeit sicherstellen, dass es zu keinen qualitativen Einschränkungen aufgrund von fehlenden Einsatztrainings kommt“, sagt Obmann und Landtagsabgeordneter Anton Erber. „Bei einem Einsatz geht es immer um ein Menschenleben – da darf es zu keinen Einschränkungen kommen“.

Jubiläumsfeier abgesagt, internationales Seminar abgesagt

Einschränkungen gab es jedoch in den letzten Wochen viele. So musste die Feier zum 15-jährigen Bestehen der Rettungshunde NÖ abgesagt werden. Auch das größte Seminar der Rettungshunde zur Weiterbildung im Bereich der Personensuche, mit vielen internationalen Teilnehmern musste ausfallen.

Durch den Entfall der Seminare und Kurse, sowie Spenden aus Öffentlichkeits-Terminen müssen leider auch die Rettungshunde Niederösterreich mit empfindlichen finanziellen Einbußen zurechtkommen.