„Mit 25 Dienstjahren zählt Karin Kuhn zu den Erfahrensten in der europäischen Rettungshundearbeit und konnte in dieser Zeit viel bewegen. Getreu ihrem Leitsatz, Vermisste stets so zu suchen, als wären sie jemand aus der eigenen Familie, konnte sie schon viele Menschen aus misslichen Lagen befreien und sie vor dem Tod bewahren. Für diese großartige Leistung und diese wertvolle Arbeit möchte ich mich seitens des Landes Niederösterreich sehr herzlich bedanken und weiterhin alles Gute und viel Erfolg wünschen“, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich der Veranstaltung im Palais Niederösterreich in der Herrengasse in Wien.

800 Personensuch-Einsätze in 25 Jahren

Mittlerweile führt Karin Kuhn ihren vierten Hund erfolgreich im Einsatz. Seit 1997 ist sie ohne Unterbrechung Einsatzhundeführerin und hat rund 800 Personensucheinsätze absolviert.

Begonnen hat die Laufbahn von Karin Kuhn am 15. Mai 1996 bei der Österreichischen Rettungshundebrigade. Innerhalb kurzer Zeit hatte sie die Staffelleitung inne und gründete folgend im Jahr 2000 die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Sankt Pölten, 2002 wurde sie Landesverantwortliche für Niederösterreich.

Mit "Mantrailing" Maßstäbe gesetzt

2004 folgte die Gründung des Vereins „Rettungshunde Niederösterreich“, welcher sich ausschließlich mit der Suche nach vermissten Personen beschäftigt. Neben Ihrer Funktion als Einsatzleiterin, legt Karin Kuhn stets Wert darauf, alle eingesetzten Rettungshunde bestmöglich auszubilden. Mit der Ausbildung von „Mantrailern“ war sie österreichweit die Erste auf diesem Gebiet. Dabei verfolgt der Suchhund eine Geruchsspur und wird dabei an einer langen Leine geführt.

Jahrelang waren die "Rettungshunde Niederösterreich" die einzige Rettungshundeeinheit dieser Art. Die über viele Jahre gesammelten Erfahrungen in diesem Bereich sichern nach wie vor einen großen Vorsprung im Einsatz.