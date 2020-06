„Eine wirkliche Errungenschaft“, nennt es Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger, „einen großen Reformschritt“ Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, „ein herzeigbares Ergebnis“ Gemeindevertreterverband-Präsident Rupert Dworak. Und: Von einem "neuen Zeitalter" sprechen Rotes-Kreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll und Arbeiter-Samariter-Bund-Präsident Otto Pendl. Die Rede ist vom neuen Finanzierungsmodell für das Rettungswesen auf dem Weg zur Rettungslandschaft 2030, auf das sich am Wochenende das Land Niederösterreich, Niederösterreichs Städte und Gemeinden sowie die Rettungsdienste geeinigt haben.

"Ziel ist es, die Versorgung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nachhaltig und in gewohnter Qualität sicherzustellen", erläutert Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Beiträge orientieren sich an Normkostenmodell

Worum es beim neuen Modell geht? Bisher verhandelten die Rettungsorganisationen mit jeder Gemeinde einzeln über die Höhe des „Rettungs-Euros“. Die Ergebnisse waren unterschiedlich. Zusätzlich musste mit dem Land NÖ rund um überregionale Einsätze verhandelt werden.

In Zukunft soll sich das aber ändern. Denn: Künftig werden die einzelnen Beiträge nicht ausverhandelt, sondern sie richten sich nach den Vorgaben eines Normkostenmodells. Was das beispielsweise für Städte bedeutet? Städte, die schon bisher viel gezahlt haben, erläutert Städtebundobmann Matthias Stadler werden zum Teil günstiger wegkommen. Städte, die hingegen einen niedrigeren Rettungs-Euro hatten, müssen vielleicht mehr zahlen. Wobei beim NÖKAS-Beitrag die Finanzkraft des jeweiligen Ortes auch eine Rolle spiele, so Stadler.

Mit der NÖKAS-Umlage leisten Gemeinden ihren Beitrag zur NÖ Krankenanstalten-Finanzierung – in Zukunft aber auch für die Rettungsdiente. Dazu wird der Beitrag um weitere 4,2 Prozent zusätzlich zu der üblichen Steigerung angehoben.

Die Beiträge der Gemeinden werden künftig 19,2 Millionen Euro ausmachen. „Das Land zahlt statt 2,6 Millionen künftig 7,3 Millionen Euro“, betont Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Zusätzlich zu den 31,25 Millionen Euro, mit denen Flugrettung, Notärzte, Notruf Niederösterreich usw. finanziert werden. Darüber hinaus übernehme das Land für das Jahr 2020 den Abgang für den überregionalen Bereich der Rettungsorganisationen in Höhe von neun Millionen Euro, so Schleritzko.

Einigung auf Rettungsmittel

Geeinigt hat man sich auch auf die Zahl der Rettungsautos. 523 Fahrzeuge und 60 Pool- bzw. Ersatzfahrzeuge sowie einen Schwerlastbetten-Intensivtransporter, in St. Pölten stationiert ist, soll es geben, verrät Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Des Weiteren habe man eine zusätzliche Besetzung für Nachtkrankentransporte vereinbaren können. Damit werde die flächendeckende Versorgung in Niederösterreich sichergestellt.