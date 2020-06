Bei der jungen Frau wurde ein Promille festgestellt. Die Weinviertlerin war am Steuer ihres Autos an einer Kreuzung in eine Kollision mit dem Pkw eines 64-Jährigen verwickelt ( Retz Zwei Pkw kollidierten an Kreuzung ).

Beide Lenker wurden verletzt in das Landesklinikum Horn transportiert. Die 24-Jährige erwarten Anzeigen an die BH Hollabrunn und an die Staatsanwaltschaft Korneuburg.