Caritas Mobile Pflege: Neue Leitung für Zentralraum & Mostviertel Ost

Nach 16 Jahren erfolgreicher Leitungstätigkeit tritt Franz Dorn, Regionalleiter für Caritas Betreuen und Pflegen im Zentralraum die Pension an: „Ich war immer gerne für unsere Sozialstationen da. In der Zusammenarbeit mit den Einsatzleitungen konnte ich die oft schwierigen Anforderungen, aber auch die Freude der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im mobilen Dienst miterleben. Die Einsatzleitungen haben meinen größten Respekt, gerade seit der Corona-Pandemie müssen sie noch umsichtiger planen und ihre Teams einschulen.“

Der Fachkräftemangel in Pflege bleibt eine große Herausforderung. „Wir könnten bei ausreichend Personal wesentlich mehr Kundinnen und Kunden betreuen. Deshalb war es mir stets ein Anliegen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und Fördermöglichkeiten für Pflegeausbildungen zu vermitteln“, so Dorn.

Nachfolgerin von Franz Dorn wird die bisherige Regionalleiterin der Region Mostviertel Ost, Elena Steinmaßl: „Ich freue mich zukünftig für die Region im Zentralraum St. Pölten zu arbeiten, in der ich auch lebe.“ Gemeinsam mit Pflegeleiterin Elisabeth Hirnschallist ist Elena Steinmaßl für neun Sozialstationsleitungen und rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

„Gleichzeitig sage ich danke an das Pflegeteam Mostviertel Ost für die menschliche Wärme, den unermüdlichen Einsatz und den guten Teamgeist. Wir haben viel erreicht und die Herausforderungen der Corona-Pandemie gut gemeistert. Meinem Nachfolger Manfred Mandl wünsche ich viel Erfolg und dieselbe schöne Zeit im Mostviertel, wie ich sie erleben durfte“, so Steinmaßl.

Manfred Mandl wechselte mit Jänner zur Caritas nachdem er viele Jahre in der Kultur.Region.NÖ als Geschäftsführer tätig war.

„Ich freue mich darauf, nun in meiner Heimatregion für den so wichtigen Bereich der Mobilen Pflege tätig sein zu dürfen. Gemeinsam mit der Pflegeleitung Andrea Reiter und meinem Team der acht Sozialstationsleitungen werden wir in den nächsten Jahren selbstverständlich die Qualität der Pflege stets auf hohem Niveau halten. Besonders wichtig ist es mir, dass die Caritas im Bereich der Mobilen Pflege als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen wird“, betont Manfred Mandl.

Caritasdirektor Hannes Ziselsberger und Karin Thallauer, Caritas Bereichsleiterin für Familie und Pflege, bedanken sich bei Franz Dorn für die gute menschliche und fachliche Zusammenarbeit und freuen sich über die gelungene neue Aufstellung der mobilen Hauskrankenpflege in der Caritas St. Pölten.