Neben dem normalen Regelrettungsdienst ist das Rote Kreuz Niederösterreich seit Anfang März auch mit mobilen Teams aufgrund des neuen Coronavirus unterwegs. „Am 3. März haben in Niederösterreich vier mobile Teams damit begonnen, Abstriche durchzuführen“, erläutert Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Einsatzbereitschaft und enge Zusammenarbeit in den vergangenen Tagen dankt.

Tests zuhause um Spitäler zu entlasten

Inzwischen sind sieben mobile Rotkreuz-Mitarbeiter aus den Bezirken Korneuburg, St. Pölten, Baden, Tulln, Krems und Mödling und zwei mobile Mitarbeiter des Arbeitersamariterbundes in Zusammenarbeit mit der Landessanitätsdirektion im Einsatz. „Ab Montag werden insgesamt acht Teams des Roten Kreuzes und zwei des Samariterbundes im Einsatz sein. Damit ist sichergestellt, dass Verdachtsfälle das Haus nicht mehr verlassen müssen und jeder weitere Kontakt vermieden wird.“ Ab Montag kommt ein weiterer Rotkreuz-Mitarbeiter aus Bruck/Leitha dazu, um schneller die Aufträge abarbeiten zu können.

Für den Test kommen diese Mitarbeiter zu den Betroffenen nachhause und führen einen Abstrich der Nasen- und Rachenschleimhaut mit speziellen Wattestäbchen durch. Das entlaste die Spitäler und die Betroffenen können daheimbleiben, wodurch keine Gefahr besteht, dass sich weitere Menschen infizieren.

Dank an Unternehmen

Das Rote Kreuz Niederösterreich ist von Anfang an in engem Kontakt und laufender Abstimmung mit den zuständigen Behörden. „Die Abstimmung läuft ausgezeichnet und ist ein wesentlicher Faktor des aktuellen Einsatzes zur Eindämmung des Virus“, erklärt Präsident Josef Schmoll, der sich bei den Behörden und den Unternehmen bedankt. „Es ist für uns wesentlich, dass unsere hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam daran arbeiten, die wichtigen Dienstleistungen des Roten Kreuzes gut abwickeln zu können.“

„Ich möchte mich an dieser Stelle aber nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei den Unternehmen bedanken“, meint Schmoll. „Es ist für uns wesentlich, dass unsere hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam daran arbeiten, die wichtigen Dienstleistungen des Roten Kreuzes gut abwickeln zu können.“

Menschen in Quarantäne unterstützen

Einen besonders wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Krankheit, würden all jene leisten, die sich in Quarantäne befinden. „Diese Menschen, die sich schuldlos in einer schwierigen Situation befinden, verdienen unsere Wertschätzung und Unterstützung“, sagen Schmoll und Königsberger-Ludwig unisono. Zusätzlich zur medizinischen Versorgung braucht es jetzt Anerkennung, Solidarität und Nachbarschaftshilfe.