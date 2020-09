„Unser Ziel ist es, junge Menschen bei ihren Ideen zur Umsetzung von sozialen Projekten zu unterstützen – von der Idee bis hin zur Umsetzung. Sich etwas zu überlegen, ist eine tolle Sache. Die Idee dann aber Realität werden lassen, die Umsetzung selbst zu gestalten und zu erleben – das ist ein richtiges Erlebnis“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz NÖ.

Den Projekten sind dabei keine Grenzen gesetzt – einfach einreichen und dann entscheidet eine Fachjury, welche Ideen tatsächlich umgesetzt werden können. Begleitet werden die Jugendlichen dabei vom Team des Jugendrotkreuzes.

Lebensmittelgroßhändler Kastner als Unterstützer

„Wir leben das im Firmenleitbild verankerte Bekenntnis zur sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und unterstützen im Rahmen unserer KASTNER Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ eine Vielzahl an Organisationen und Initiativen, die sich im sozialen Bereich engagieren.

Seit vielen Jahren besteht die Kooperation zwischen der KASTNER Gruppe und dem Roten Kreuz Niederösterreich, seit 2014 ist KASTNER Hauptsponsor von Call4Action. Gemeinsam mit unseren KASTNER Nah&Frisch-Kaufleuten konnten wir in dieser Zeit spannende Projekte bei der Umsetzung unterstützen“, so KR Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter der KASTNER Gruppe.

Spendenboxen an der Kassa

Von zahlreichen Nah&Fisch-Kaufleuten werden ab Sommer wieder landauf und landab in den Märkten Spendenboxen an den Kassen aufgestellt. „Das hier gesammelte Geld kommt der Umsetzung der Projektideen zugute“, sagt Daniela Koller, Abteilungsleiterin Landesjugendservice. Auch im Jahr 2020 ist der Lebensmittelgroßhändler Kastner gemeinsam mit vielen Nah&Frisch-Kaufleuten die unterstützende Säule in Sachen Call4Action.

Ziel: Menschen in Not unterstützen

Auch heuer können wieder Projekte wie Fotoausstellungen, Flashmobs, Video-Drehs, Generationen-übergreifende Projekte, Freiwilligenkampagnen und vieles mehr eingereicht werden. "Ziel der Projekte muss es sein, Menschen in Not zu unterstützen oder aber auch mit gezielten Kampagnen auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Wer mitmachen möchte, kann sich einfach an der nächsten Rotkreuz-Bezirksstelle melden oder auf www.get-social.at/call4action nachlesen“, meint Koller.

Info: www.get-social.at/call4action