Erste Hilfe für angeschlagene Seelen

Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, starke Unsicherheiten bezüglich des Klimawandels - all das bereitet Menschen psychischen Druck. Auch Unfälle, Notfälle, Krankheiten und Naturkatastrophen können den verursachen. Und dann fehlt oft jemand, der zuhört und und auch neue Wege aufzeigen kann. Es dürfe kein Tabuthema sein, wenn jemand Hilfe für die Seele brauche, sagt Josef Schmoll. Daher starten das Rote Kreuz NÖ und das Jugendrotkreuz NÖ nun Angebote zur Psychischen Ersten Hilfe für alle Altersgruppen.

Im Jahr 2021 hat das Jugendrotkreuz mit ersten Kursen für Psychische Erste Hilfe an Schulen begonnen, das Pilotprojekt wurde an einem Gymnasium in Wiener Neustadt umgesetzt. Seit 2022 werden diese Kurse auch an anderen Schulen in NÖ angeboten. Ab Oktober werden nun zudem Kurse für Erwachsene angeboten.

Bisher wurden 61 Vortragende geschult, seit September 2022 konnten insgesamt 431 Schüler und Schülerinnen in 25 Workshops in NÖ erreicht werden. Umgesetzt wurden diese Workshops von März bis Juni 2023. Bei der Finanzierung hat die Arbeiterkammer NÖ im Rahmen des Projektfonds „Arbeit 4.0“ geholfen. Die Ziele der Psychischen Ersten Hilfe im schulischen Kontext sind unter anderem Wissensvermittlung und Sensibilisierung. Es geht auch um persönliche Ressourcen, Resilienz und die Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen.

Kurse in den Schulen - und jetzt auch außerhalb

Die ersten Ergebnisse einer Kurs-Evaluation im Sommer 2023 zeigen, dass die Schüler und Schülerinnen besser zuhören können und eher in der Lage sind, Unterstützung anzubieten. „Wir sind mit den ersten Ergebnissen durchaus zufrieden“, meint Handl-Stelzhammer. „Geplant ist, die Kurse an den Schulen weiterzuführen und künftig auch im außerschulischen Bereich eigene Kursformate anzubieten.“

„Psychische Probleme – egal ob nach einer Katastrophe oder einem Todesfall, wegen Überbelastung oder aus vielen anderen Gründen – sind in unserem Kulturkreis immer noch stigmatisiert. Man spricht am liebsten gar nicht darüber“, meint Chefpsychologe Cornel Binder-Krieglstein. „Genau dieses Tabu wollen wir aufbrechen. Wir wollen – wie in der klassischen Ersten Hilfe – den Menschen zeigen, wie wichtig es ist, zuzuhören und nachzufragen. Wie groß die Hilfe ist, wenn man einem Freund, Angehörigen, Nachbarn oder Partner Raum gibt, um zu reden – oder auch einmal gemeinsam zu schweigen. Psychische Erste Hilfe kann vieles bewegen. Man muss selbst nicht Experte oder Expertin sein – meist reicht es schon das Gespräch zu starten und das Gefühl zu vermitteln, dass es okay ist, dass es einem einmal ‚nicht gut geht‘. Vieles wird bereits intuitiv richtig gemacht, wenn man einen weinenden jungen Menschen anspricht oder einer Frau hilft, deren Mann gerade einen Infarkt hatte… Wir sehen viele dieser Fälle – werden wir aktiv. Das neue Kursformat bietet dafür das Handwerkszeug.“

Kurse für Erwachsene

Es stehen zwei Kursformate zur Verfügung:

1. Einführungskurs Psychische Erste Hilfe: In diesem Kurs lernen die Teilnehmer:innen die Definition von Psychischer Erste Hilfe kennen. Außerdem werden Grundzüge der Psychischen Erste Hilfe, Unterstützungsangebote, Selbstfürsorge und weitere Unterstützungsleistungen besprochen. In einem ersten Schritt soll vor allem das Wissen um die Herausforderungen psychischer Probleme geschärft werden, um Vorurteile abzubauen.

Dauer: 4 Stunden

Anmeldung/Buchung: www.erstehilfe.at

2. 16-Stunden Kurs Psychische Erste Hilfe: Im 16-Stunden-Kurs beschäftigen sich die Teilnehmer:innen intensiv mit Themen wie Erkennen von psychischen Problemen, Umgang mit Stress oder wie Menschen in Krisen reagieren. Im Mittelpunkt stehen aber auch praktische Tipps: wie kann Hilfe geleistet werden? Wo liegen die Grenzen der Möglichkeiten? Wie kann achtsame Selbstfürsorge aussehen?

Dauer: 16. Stunden

Anmeldung/Buchung: www.erstehilfe.at

Kurse für Jugendliche und Schüler/Schülerinnen

Hier stehen sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Kontext ab Herbst eigene Kursformate zur Verfügung. Zudem wird auch durch e-Learning auf das Thema sensibilisiert.

1. Workshops in Schulen: Die schulischen Workshops des Jugendrotkreuzes werden an Schulen in ganz Niederösterreich, Sekundarstufe I und II, von ausgebildeten Pädagog:innen abgehalten. Die Dauer eines Workshops beträgt drei Schulstunden und die Inhalte setzen sich aus dem Leitfaden der WHO „LOOK – LISTEN – LINK“ zusammen. Schwerpunkte liegen bei Suizidalität und Ressourcenstärkung, welche anhand vieler Übungen behandelt werden.

Außerschulische Angebote: Im Rahmen der Jugendgruppen werden im Herbst die Jugendgruppen-, Team- und Fachbereichsleiter:innen auf das Thema Psychische Erste Hilfe vorbereitet, um die Inhalte dann entsprechend in den Jugendgruppen zu thematisieren und aufzuarbeiten. Entsprechendes Kursmaterial wird durch das Jugendrotkreuz zur Verfügung gestellt.

e-Learning Angebote: In den e-Learning-Kursen dreht sich alles um psychische Gesundheit und wie man helfen kann. Hier kann man einfach reinklicken und loslegen! Es bestehen drei Kursangebote:

Unterstützung in Krisensituationen:

- Psychische Erste Hilfe: Basic

- Infos zu psychischen Erkrankungen: Psychische Erkrankungen

- Stress und Stressbewältigung: Stress lass nach

Weitere Infos und alle e-Learning Angebote des JRK sind zu finden unter: https://www.jugendrotkreuz.at/kindergarten-schule-lernen/psychische-erste-hilfe