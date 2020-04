ONLINE-PFLEGEKURS

In einem eigens erstellten Online-Kurs kann man lernen, wie man sich um eine kranke oder zu pflegende Person in der Coronavirus-Krise am besten kümmert. Die Themenpalette ist breit: von Quarantäne über Hygiene, von Pflegetipps bis zur psychischen Betreuung. Weitere Infos unter http://www.roteskreuz.at/pflegekurs/

HENRY LÄDEN

Mit der Eröffnung zahlreicher kleinerer Geschäfte mit 14. April, können nun auch die Henry Läden des Roten Kreuzes wieder aufsperren. Einige der Second Hand Boutiquen sind bereits wieder in Betrieb – bei einigen anderen dauert es noch etwas, bis auch hier die Türen wieder offenstehen. Natürlich wird auch in den Henry Läden größter Wert auf die Sicherheitsstandards und Hygienevorgaben gelegt – wir ersuchen daher alle Besucher, ausschließlich unter Verwendung von Mund-Nasen-Schutzmasken die Verkaufsräume zu betreten. Warenspenden dürfen derzeit nur nach vorheriger Absprache abgegeben werden. Welche Shops bereits geöffnet haben, findet ihr unter www.henryladen.at

ZUHAUSE ESSEN

Mehr als 120 Gerichte in sieben Kostenarten stehen dem Kunden zur Auswahl. Wenn es Ihnen aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht mehr möglich ist, zu kochen, können Sie sich mit dem von Ihnen selbst ausgewählten Essen verwöhnen lassen: 059 144-8200 + Ihre PLZ

PFLEGEBEHELFE

Das Rote Kreuz unterstützt pflegende Angehörige und Betreuungsorganisationen durch Pflegebehelfe, die rasch, unbürokratisch und bedarfsorientiert zur Verfügung gestellt bzw. vermittelt werden – zur optimalen Pflege für den kranken Menschen: 059 144-8250 + Ihre PLZ

RUFHILFE

Durch die Rufhilfe – Hilfe auf Knopfdruck – des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Niederösterreich, können hilfsbedürftige, alleinstehende Menschen per Knopfdruck bei Bedarf Hilfe alarmieren. Ein kleiner Knopf kann Leben retten: 0820 820 144

HAUSKRANKENPFLEGE/HEIMHILFE

Die Hauskrankenpflege und Heimhilfe des Roten Kreuzes ermöglicht Personen mit akuten oder chronischen Erkrankungen individuelle Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause.

Das multiprofessionelle Team pflegt und betreut die betroffenen Menschen fachgerecht, wobei die Menschlichkeit immer großgeschrieben wird: 059144-8290 + Ihre PLZ

http://www.roteskreuz.at/noe