„Wer immer schon einmal wissen wollte, wie ein Rettungsauto von innen aussieht oder ausprobieren wollte, wie Erste Hilfe funktioniert, ist in der Langen Nacht der Jugend beim Roten Kreuz genau richtig“, erklärt Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. „Und was man hier auch von Gleichaltrigen erfahren kann: wie man sich als Kind oder Jugendlicher beim Roten Kreuz engagieren kann. Denn wir haben die passende Jacke – auch für die Jugend.“

Um sich sozial zu engagieren, muss man nicht gleich die ganze Welt retten, auch die kleinen Dinge zählen. „Die Jugendlichen des Roten Kreuzes und Jugendrotkreuzes zeigen wie‘s geht: Wir treffen jeden Tag Entscheidungen und wer sich um andere kümmert, hat dabei mehr Spaß“, erzählt Landesjugendreferentin Anna Neuninger.

Mehr als 100 Jugendgruppen

In den Jugendgruppen können die Kids viel erleben – von der altersgerechten Ersten Hilfe über die Umsetzung von sozialen Projekten auf lokaler Ebene bis hin zu internationalen Austauschprogrammen.

Derzeit werden von den Betreuern Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren direkt an den Rotkreuz-Bezirksstellen betreut. Es gibt in NÖ in mehr als 100 Jugendgruppen. Im Rahmen dieser Gruppen (Kindergruppen von 6-10 Jahren, Jugend von 10-14 Jahren und Aktivgruppen 14-30 Jahren) erreichen die Aktivitäten und vor allem auch Werte und Zielsetzungen des Roten Kreuzes rund 4.000 Menschen in Niederösterreich.

Erste Hilfe, Bewerbe, Sport, Theater, ...

Zu den Aktivitäten zählen etwa Ausbildung zum Ersthelfer: altersgerechte Erste-Hilfe-Ausbildung, Teilnahme an Erste-Hilfe-Bewerben, Internationale Kontakte, Sport wie Schwimmen, Schifahren, Eislaufen u.v.m., Lese- & DVD-Nächte, Ausflüge, Sommerlager und Zeltlager, Mitwirkung bei Rotkreuz-Aktivitäten und Übungen (z.B. als Verletztendarsteller, beim Besuchsdienst u.v.m.), Kreatives wie Theateraufführungen, Film- und Fotoprojekte. Das Jugendrotkreuz freut sich immer über neue Mitglieder. Wie das geht? Ganz einfach vorbeikommen!