Rotes Kreuz NÖ: Bereits 1.000 Ukraine-Geflüchtete betreut

Derzeit befindet sich das Rote Kreuz im Großeinsatz, um jenen Menschen, die aus der Ukraine flüchten zu helfen und auch vor Ort zu unterstützen. „Entsprechend unserer Grundsätze kennt Hilfe in der Not keine Unterschiede. Wir helfen Menschen nach dem Maß ihrer Not“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz NÖ. „In den beiden Empfangsquartieren in Wr. Neustadt, die das Rotes Kreuz im Auftrag des Landes betreut, konnten bereits rund 1.000 Menschen betreut werden.“

Aktuelle Unterstützung im Ukraine-Konflikt

Aktuell betreibt das Rote Kreuz Niederösterreich zwei Empfangsquartiere in Wiener Neustadt und hat bereits zwei Delegierte zur Unterstützung vor Ort entsendet.

Lidwina Dox, Freiwillige der Sondereinheit WASH (Water – Sanitär – Hygiene) des Roten Kreuzes Niederösterreich, ist als erste Mitglied des Landesverbandes Niederösterreich bereits seit einigen Tagen in Budapest. In Abstimmung mit den nationalen Rotkreuzgesellschafen, hilft sie den flüchtenden Menschen vor Ort.

In den vergangenen Tagen hat sich nun auch Imre Siska, ebenfalls Delegierter des Roten Kreuzes Niederösterreich, auf den Weg nach Uschhorod in der Ukraine gemacht. Zu seinen Aufgaben zählt ebenfalls die Unterstützung der Menschen auf der Flucht sowie der Rotkreuz-Kollegen vom Ukrainischen Roten Kreuz im Bereich Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung, Basisgesundheitsversorgung, Geld- und Gutscheinleistungen. Lidwina Dox und Imre Siska sind damit zwei von mehreren Delegierten, die durch das Österreichische Rote Kreuz bereits entsandt wurden, um den Betroffenen des Konflikts in der Ukraine zu helfen.

Aktuell ist größte Hilfe, die jeder und jede Einzelne leisten kann, die Geldspende, mit deren Hilfe gezielt Materialien angekauft und vor Ort gebracht werden können bzw. auch die Hilfe vor Ort verstärkt werden kann.

Das Rote Kreuz bittet um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich

Verwendungszweck: Ukraine – Humanitäre Hilfe für Menschen in Not

Kontonummer: AT18 6000 0000 9100 2220

BAWAG/PSK

Nachbar in Not:

IBAN AT21 2011 1400 4004 4003

Kennwort: Hilfe für die Ukraine