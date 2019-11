„Wenn es dieses Zentrum nicht gibt, hätten wir keine Möglichkeit auf Betreuung“, sagt Anastasia zum Präsidenten des Roten Kreuzes NÖ während seines Besuchs im Pflegezentrum in Berehomet, im Osten der Ukraine. Sie ist wie viele andere ältere Menschen immer wieder für einige Wochen im Heim, das vom ukrainischen Roten Kreuz betrieben wird, zur Betreuung.

Als Anastasia von ihrer Tochter erzählt, die im Ausland arbeitet, bricht ihre Stimme. Telefonate mit ihr seien zu teuer. Vielen älteren Menschen in der Ukraine geht es wie ihr. Laut Schätzungen haben im Jahr 2008 noch knapp 46 Millionen Menschen in der Ukraine gelebt, 2018 sollen es nur noch rund 42 Millionen sein. Die Bevölkerung überaltert zunehmend, die Jungen wandern ins Ausland ab, um Arbeit zu finden. Daher mangelt es an Menschen, die die Älteren pflegen können. Schmoll hat im Zuge einer Delegationsreise nun Hilfe versprochen.

In der Zentrale des Roten Kreuzes in Tschernowitz zeigt sich der katastrophale Zustand im Land. Miroslava Ostrovetska, die Leiterin des Roten Kreuzes dort, erklärt, dass es an vielem fehlt. So gibt es etwa zu wenig Rollstühle.

Bitte: „Vergessen Sie uns nicht!“

Der Plan sei nun, so Schmoll, dass das Rote Kreuz in Tschernowitz eine Liste der Gegenstände erstellt, die gebraucht werden. Vor allem Utensilien für das Pflegeheim dürften gebraucht werden, vermutet Schmoll.

Der Hauptfokus des Projektes in der Ukraine wird jedoch auf der Freiwilligenarbeit liegen. „Wir versuchen, gemeinsam das Freiwilligenmanagement aufzubauen, die Freiwilligengewinnung zu stärken, die Marke des Roten Kreuzes intensiver in die Bevölkerung zu bringen“, sagt Schmoll. Im Bereich der Katastrophenvorsorge sowie im Bereich der Altenhilfe sollen zudem entsprechende Ausbildungskurse erstellt werden, „damit die Ehrenamtlichen den fachlichen Hintergrund auch erlernen“, sagt Schmoll.

Die meisten Freiwilligen beim Roten Kreuz in der Ukraine sind Studierende, vor allem angehende Mediziner. So auch Viktor Horditsa und Justyna Stasiuk. Für sie waren vor allem die Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes Anreiz, um als Freiwillige mitzuarbeiten. „Die Kurse auf der Universität sind nicht praxisnah“, bedauert Stasiuk.

Ehrenamtlichen-Suche schon in Schulen

Schmoll empfiehlt daher, dass man schon in den Schulen ansetzt, um nach Ehrenamtlichen zu suchen. In den Regionen weiter draußen wird man versuchen, die Nachbarschaftshilfe gemeinsam mit den Kommunen zu forcieren, sagt der Präsident. Hier kann er sich auch vorstellen, dass manche Ehrenamtliche für gewisse Tätigkeiten gewonnen werden oder nur projektbezogen arbeiten.

Im Pflegeheim sind es beispielsweise nur zehn Freiwillige, die regelmäßig helfen. Die Verunsicherung der Bewohnerinnen ist beim Besuch der Delegation spürbar. Vor wenigen Jahren ist das Heim beinahe zugesperrt worden. „Vergessen Sie uns nicht. Und besuchen Sie uns wieder“, wünscht sich Anastasia beim Abschied.