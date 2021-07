Im Beisein hochrangigster Ehrengäste erfolgten am 8. Juli die turnusmäßigen Wahlen im Rahmen der Generalversammlung des Roten Kreuzes Niederösterreich in Tulln.

„Ich nehme das Wahlergebnis sehr ernst“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Es liegen fünf herausfordernden Jahre hinter uns – von der Umstellung auf das neue Notarzt-System bis hin zum Rettungsdienst Neu, vom Ausbau und der Weiterentwicklung zahlreicher Leistungen der Gesundheits- und Sozialen Dienste mit Schwerpunkten wie Armutsbekämpfung, Lernförderung oder auch dem Ausbau der mobilen Hauskrankenpflege bis hin zu einer Intensivierung der Jugendarbeit und der Etablierung von zwei neuen Logistikzentren für Großunfälle und Katastrophenhilfe NÖ Süd und Mitte reicht die Palette, um nur einige Punkte anzusprechen.“

Corona, Gasexplosion, Zugunfälle, ...

Gleichzeitig wurde das Rote Kreuz vielfach gefordert: „2015 waren wir sieben Monate lang im Einsatz für Menschen auf der Flucht und dachten, viel länger wäre ein Sondereinsatz kaum möglich – doch dann kam ein Virus, das die gesamte Welt in Atem hält. Und es hat sich gezeigt: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes machen Unmögliches möglich und schaffen auch einen derartig wichtigen, umfangreichen und langfristigen Einsatz“, meint Schmoll. „Aber auch akute Einsätze wie die Gasexplosion in Baumgarten oder jene in Langenzersdorf, die Zugunfälle in Klosterneuburg oder der Mariazellerbahn wie auch ganz aktuell der Einsatz bei unseren Nachbarn in Südmähren auf Grund eines Tornados wurden mit größter Selbstverständlichkeit und Professionalität abgewickelt. Für dieses unglaubliche Engagement aller Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich herzlich Danke sagen.“

Forderung nach Bundeskatastrophenmitteln

Aber auch für die Zukunft steht schon wieder ein dichtes Programm, das in Angriff genommen werden soll: „Gerade das Thema Freiwilligkeit hat für uns Priorität – hier gilt es, neue Formen der Freiwilligkeit zu etablieren und auch in die Jugendarbeit weiter zu investieren, um so die Freiwilligen der Zukunft zu finden. Wichtig ist aber auch, im Bereich der Innovation und Digitalisierung weiter voranzugehen – mit dem Telenotarzt ist hier bereits ein wichtiger Schritt gesetzt worden. Ziel ist es, für das Land Niederösterreich ein kompetenter Partner im Gesundheitswesen zu sein und gemeinsam in die digitale Zukunft zu gehen“, erklärt Schmoll. „Als wesentliches Ziel haben wir es uns aber auch gesetzt, die Katastrophenhilfe weiter voranzutreiben – es wird Zeit, dass die Rettungsorganisationen etwas von den Bundeskatastrophenmitteln bekommen. Dabei geht es definitiv nicht darum, dass die Feuerwehren weniger bekommen, dass ist nicht unser Ziel. Aber das Rote Kreuz hat mehr als bewiesen, wie wichtig die Organisation gerade in Krisen und Katastrophen ist. Wir stehen an vorderster Front, um Menschen zu helfen. Und das soll auch entsprechend anerkannt werden.“

Die Wahlergebnisse

Präsident General Josef SCHMOLL B.A.

Vizepräsident Mag. Werner KRAUT

Vizepräsident Hans EBNER

Viertelsvertreter

Mostviertel Mag. Michael PRUNBAUER, Stv. Werner SCHLÖGL

Industrieviertel Dipl.Päd. Ing. Christian RAITH, Stv. Stefan KOPPENSTEINER

Waldviertel Mag. Klaus ROSENMAYER, Stv. Andreas SCHLERITZKO

Weinviertel Mag. Thomas HASENBERGER, Stv. Clemens HICKL

Abschlussprüfer

Kanzlei Baldinger & Partner

Schiedsgericht (ordentliche Mitglieder)

Marco LEONARDELLI

Guido SPIRA

Beatrix LEHNER

Schiedsgericht (Ersatzmitglieder)

Michael PRUNBAUER

Clemens MEZRICZKY

Delegierte zur Hauptversammlung ÖRK

Josef SCHMOLL

Werner KRAUT

Hans EBNER

Norbert SCHMICKL

Marco LEONARDELLI

Ernennungen

Für ihre enge Verbundenheit zum Roten Kreuz und ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Themen wurden Vorstandsdirektor Bernhard Lackner (Niederösterreichische Versicherung AG), Vorstandsvorsitzender Johann Marihart (Agrana Beteiligungs-AG), Benedikt Abensperg und Traun und Vizepräsidentin Elfriede Wilfinger zu Konsuln des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Niederösterreich ernannt. Zudem übernahmen die Geschäftsführende Gesellschafterin Karin Meier-Martetschläger (Pfandleihanstalt Erika Martetschläger GmbH) und Vizepräsident Leopold Rötzer ihre Ernennung zu Bildungsbotschaftern, da beiden das Thema Lernförderung besonders am Herzen liegt.

Auszeichnungen

Für ihre besonderen Leistungen im Rahmen ihrer langjährigen Rotkreuz-Tätigkeit wurden Alois Kettinger (Bezirksstelle Atzenbrugg-Heiligeneich), Franz Ista (Bezirksstelle Marchfeld) und Wolfgang Schröter (Bezirksstelle Klosterneuburg) als Preisträger der Ing. Hans Kellner-Stiftung ausgezeichnet.

