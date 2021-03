NÖN: Das Rote Kreuz NÖ ist seit 6. Februar 2020 im Einsatz, als erstmals bei Flugpassagieren aus China Fiebermessungen stattfanden. Ein Jahr im Ausnahmezustand. Wie läuft es?

Josef Schmoll: Schon vor Corona haben wir den Reformprozess „Rettungsdienst neu in NÖ“ eingeleitet. Das ist eine komplette Umstellung des Systems, in dem es jetzt um Leistungsstunden geht und nicht mehr um Transporte. Und neben diesem Prozess sind wir im Corona-Einsatz. Wir haben täglich 2.542 Krankentransporte in NÖ, zusätzlich haben wir durch die Covid-Transporte einen stark erhöhten Aufwand, was Zeit, Schutz und Desinfektion betrifft. Außerdem hat das Rote Kreuz NÖ fünf von acht Drive-in-Teststationen mit Personal besetzt und von Beginn an mobile Tester gestellt.

Es wurden dafür ja auch neue Leute aufgenommen.

Schmoll: Ja, wir haben mehr als 100 zusätzliche Sanitäter aufgenommen, 30 davon sind pro Tag als mobile Tester eingesetzt, die anderen sind in den Drive-ins. Trotzdem sind bei den Testungen rund 50 Prozent Ehrenamtliche im Einsatz. Die Motivation ist trotzdem extrem hoch, sonst wäre das nicht bewältigbar gewesen. Das ist ja ein Dauereinsatz, mittlerweile dauert er 13 Monate.

Was passiert, wenn irgendwo ein Cluster auftaucht?

Schmoll: Da ist es schon vorgekommen, dass es heißt: Morgen um 9 Uhr brauchen wir Personal, um 200 Tests zu machen. Dann haben wir versucht, das mit Ehrenamtlichen zu besetzen. Bislang haben wir rund eine Million Tests gemacht, die aktuellen Eintrittstests nicht mitgerechnet.

Aber das Rote Kreuz musste bei seinen Angeboten auch einige Abstriche machen.

Schmoll: Ja, vor allem im Kurswesen, wo wir Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung absagen mussten. Und wir mussten viele Blutspendetermine in andere Gebäude auslagern, um die Abstandsregeln einhalten zu können, da hat uns der Zivilschutzverband toll unterstützt. Wir haben sogar um 1,9 Prozent mehr Blutspenden erzielt, obwohl es weniger Termine gab.

Rund eine Million PCR-Tests haben die Mitarbeiter des Roten Kreuzes NÖ seit Beginn der Pandemie abgenommen. ÖRK/Tobias Mindler, ÖRK/Tobias Mindler

Die Sanitäterausbildung findet aber in vollem Umfang statt, die Theorie wurde auf Telekurse umgestellt, die Praxisausbildung findet jetzt in Kleingruppen statt. Die Jugendarbeit und unsere Lernhäuser wurden komplett auf online umgestellt.

Wie schaut es bei den Gesundheits- und Sozialen Diensten aus?

Schmoll: Die Hauskrankenpflege ist in vollem Umfang aufrecht erhalten worden, ebenso die Team-Österreich-Tafel. Die Seniorentreffs mussten wir einstellen. Andererseits sind die Anträge auf Spontanhilfe um mehr als 30 Prozent gestiegen, da geht es um Leute, die beispielsweise ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können.

Welche organisatorischen Umstellungen hat Corona an der Rotkreuz-Spitze erfordert?

Schmoll: Seit der ersten Minute haben wir eine 24-Stunden-Rufbereitschaft mit einem Einsatzleiter für ganz NÖ, damit zum Beispiel die Behörde immer einen Ansprechpartner hat.

Wie laufen die Krankentransporte in der Pandemie?

Schmoll: Im ersten Lockdown sind die stark zurückgegangen, aber per Ende 2020 war der Tagesdurchschnitt wieder höher als das Jahr zuvor. Da waren dann doch auch etliche Covid-Transporte dabei.

Sind die Mitarbeiter des Roten Kreuzes schon geimpft?

Schmoll: 6.500 sind bereits geimpft bzw. haben bereits eine erste Impfung erhalten. Wir haben im Rettungs-und Transportdienst ca 9.000 Mitarbeiter. Bei den Impfungen haben wir keinen Unterschied gemacht zwischen Angestellten, Freiwilligen und Zivildienern.

Wie steht es nach einem Jahr Pandemie um die Moral der Truppe?

Schmoll: Das Rote Kreuz ist es gewohnt, in Krisen zu arbeiten.

Was sagen sie zum Wirbel um die Contact-Tracing-App?

Schmoll: Den verstehe ich nicht. Wie viele Apps haben wir auf unseren Handys? Die kontrollieren meine Einkäufe oder wissen, wo mein Auto parkt. Die Contact-Tracing-App hingegen ist anonym und wäre somit einfach ein hilfreiches Tool.